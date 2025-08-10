HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

Dayanita mostró su arrepentimiento de dejar ‘JB en ATV’ pese a que le dieron una segunda oportunidad. La actriz cómica brindó más detalles de los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Dayanita habló sobre su salida de JB en ATV. Foto: Composición LR/AméricaTV/ATV
Dayanita habló sobre su salida de JB en ATV. Foto: Composición LR/AméricaTV/ATV | américatv/atv

Pese a los rumores de que la entrevista no se emitiría por la carta notarial enviada por Jorge Benavides, la aparición de Dayanita en ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca se difundió con total normalidad. En el programa, la actriz cómica habló sobre la difícil situación que atraviesa tras pedir ayuda en un live debido a su delicado momento económico.

Durante la charla, Dayanita fue consultada sobre el arrepentimiento que expresó por haber dejado de forma abrupta ‘JB en ATV’. “Haber dejado el programa en donde me dieron una segunda oportunidad porque me sentía acorralada por lo que había pasado”, explicó. Según la influencer, su salida estuvo motivada por problemas de depresión y no quería que sus compañeros le preguntaran sobre el tema.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con Suheyn Cipriani: hora, canal y dónde ver el programa en Panamericana

lr.pe

Dayanita lamenta haber dejado el programa de Jorge Benavides y se justifica

Dayanita reconoció su responsabilidad por haber dejado el programa liderado por Jorge Benavides y reveló que, tras su abrupta salida, mantuvo conversaciones con sus excompañeros para explicarles lo sucedido. “Les dije que no me sentía bien, yo tengo los mensajes y llamadas. Yo dije que no me sentía bien y que, por favor, me den un espacio para pensar las cosas”, relató.

Asimismo, aclaró por qué, a pesar de lo que les dijo, continuó trabajando en otros espacios. La actriz señaló que su labor como cómica ambulante le permitía expresarse con mayor libertad y sin ser cuestionada sobre su situación personal y emocional. “Ya había faltado el respeto muchas veces y yo sé que mis amigos no son una burla”, comentó, añadiendo que no quería seguir faltando a las grabaciones ni incomodar a sus compañeros.

PUEDES VER: Dayanita se quiebra con conmovedor mensaje de su madre tras crisis económica: 'Prometo ser mejor persona'

lr.pe

Jorge Benavides envió una carta notarial a América TV

La productora de Jorge Benavides mandó una carta notarial al gerente de producción de América Televisión tras el lanzamiento del avance de la entrevista de Dayanita en 'Esta noche'. En dicho documento, se hace de conocimiento de que la actriz cómica tenía un contrato vigente de exclusividad, lo que le impedía presentarse a otros espacios.

"Jorge Benavides está en guerra abierta con América Televisión y esta vez porque existe un contrato vigente de Dayanita con la productora de Jorge Benavides. Hay un contrato que no se ha solucionado, que Dayanita sigue incumpliendo", comentó Magaly Medina, quien mostró la carta en su programa.

Notas relacionadas
Dayanita se quiebra con conmovedor mensaje de su madre tras crisis económica: "Prometo ser mejor persona"

Dayanita se quiebra con conmovedor mensaje de su madre tras crisis económica: "Prometo ser mejor persona"

LEER MÁS
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

LEER MÁS
Melissa Klug se muestra emocionada por importante logro académico de su hija con Abel Lobatón y lo presume: "Vamos por ese sueño"

Melissa Klug se muestra emocionada por importante logro académico de su hija con Abel Lobatón y lo presume: "Vamos por ese sueño"

LEER MÁS
Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota