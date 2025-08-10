Pese a los rumores de que la entrevista no se emitiría por la carta notarial enviada por Jorge Benavides, la aparición de Dayanita en ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca se difundió con total normalidad. En el programa, la actriz cómica habló sobre la difícil situación que atraviesa tras pedir ayuda en un live debido a su delicado momento económico.

Durante la charla, Dayanita fue consultada sobre el arrepentimiento que expresó por haber dejado de forma abrupta ‘JB en ATV’. “Haber dejado el programa en donde me dieron una segunda oportunidad porque me sentía acorralada por lo que había pasado”, explicó. Según la influencer, su salida estuvo motivada por problemas de depresión y no quería que sus compañeros le preguntaran sobre el tema.

Dayanita lamenta haber dejado el programa de Jorge Benavides y se justifica

Dayanita reconoció su responsabilidad por haber dejado el programa liderado por Jorge Benavides y reveló que, tras su abrupta salida, mantuvo conversaciones con sus excompañeros para explicarles lo sucedido. “Les dije que no me sentía bien, yo tengo los mensajes y llamadas. Yo dije que no me sentía bien y que, por favor, me den un espacio para pensar las cosas”, relató.

Asimismo, aclaró por qué, a pesar de lo que les dijo, continuó trabajando en otros espacios. La actriz señaló que su labor como cómica ambulante le permitía expresarse con mayor libertad y sin ser cuestionada sobre su situación personal y emocional. “Ya había faltado el respeto muchas veces y yo sé que mis amigos no son una burla”, comentó, añadiendo que no quería seguir faltando a las grabaciones ni incomodar a sus compañeros.

Jorge Benavides envió una carta notarial a América TV

La productora de Jorge Benavides mandó una carta notarial al gerente de producción de América Televisión tras el lanzamiento del avance de la entrevista de Dayanita en 'Esta noche'. En dicho documento, se hace de conocimiento de que la actriz cómica tenía un contrato vigente de exclusividad, lo que le impedía presentarse a otros espacios.

"Jorge Benavides está en guerra abierta con América Televisión y esta vez porque existe un contrato vigente de Dayanita con la productora de Jorge Benavides. Hay un contrato que no se ha solucionado, que Dayanita sigue incumpliendo", comentó Magaly Medina, quien mostró la carta en su programa.