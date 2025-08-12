HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Expareja de Dayanita, cómico 'Topito', es acusado de agresión: filtran audio con tensa escena de celos

La expareja de ‘Topito’, una joven de 21 años, confesó que el cómico la agredía incluso sobrio y que él mismo le confesó haber maltratado antes a Dayanita.

La joven expuso audios sobre su tensa relación con 'Topito'. Foto: composición LR/difusión
La joven expuso audios sobre su tensa relación con 'Topito'. Foto: composición LR/difusión

En el podcast 'Puro floro' de los 'urracos' de Magaly Medina, Aitana, una joven de 21 años, denunció públicamente al cómico Carlos Junior Flores, conocido como 'Topito' y expareja de la actriz cómica Dayanita, por presunta agresión física y psicológica. La joven presentó audios que expone una fuerte escena de celos, la cual, según su testimonio, era parte de una constante en su relación.

“Ya anteriormente me había alzado la mano, pero se lo había perdonado”, declaró Aitana, quien afirmó que en ese momento decidió no denunciarlo para “no perjudicarlo”. Sin embargo, aseguró que las agresiones ocurrieron en varias ocasiones, tanto cuando él estaba ebrio como sobrio.

lr.pe

Cómico 'Topito' es acusado de agresión por su expareja

Aitana relató que conoció a 'Topito', de 32 años, a través de redes sociales y, tras iniciar una relación, comenzó a convivir con él. Sin embargo, el vínculo se tornó tenso por los celos y el control que ejercía sobre ella. La joven afirmó que el cómico le prohibía trabajar y que dependía económicamente de él.

El testimonio incluyó la reproducción de un audio en el que 'Topito' le habla de manera agresiva en medio de una discusión motivada por celos. “No solo un mareado, también sano”, dijo Aitana sobre las ocasiones en las que habría sido golpeada. Según la denunciante, el cómico incluso le imponía cómo vestirse, qué hacer y a dónde ir, comportamientos que el reportero Gianfranco Pérez calificó como “indicativos de una persona narcisista o patán”.

Durante el podcast también se mostraron imágenes en las que Aitana aparece con rasguños y golpes en el rostro, presuntamente causados por 'Topito'. Además, la joven aseguró que, en una de sus conversaciones, él mismo le habría confesado que también agredió a su expareja Dayanita. "Me había dicho que también le había faltado el respeto a Dayana y Dayana en su momento también me lo había contado", añadió.

