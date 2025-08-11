Programa de la Chola con Dayanita como invitada hizo el doble de rating que 'JB en ATV'. | Foto: composición LR/América TV/ATV

La participación de Dayanita en 'Esta noche' se convirtió en un éxito rotundo de audiencia. El programa, conducido por la Chola Chabuca, ofreció un espacio íntimo donde la actriz cómica compartió confesiones personales que conectaron con el público. La emisión del sábado 9 de agosto se posicionó entre lo más visto en Lima, superando a otros formatos de la competencia, entre ellos 'JB en ATV'.

El triunfo de 'Esta noche' con Dayanita sobre 'JB en ATV' no pasa desapercibido, especialmente considerando que, días antes de la emisión, Jorge Benavides envió una carta notarial al gerente de América Televisión. En ella, su productora reclamaba los derechos de exclusividad sobre la participación de la comediante en cualquier medio de comunicación.

¿Cuánto de rating hizo 'Esta noche' de la Chola Chabuca con Dayanita como invitada?

La emisión de 'Esta noche' del sábado 9 de agosto, con Dayanita como invitada principal, alcanzó 8,8 puntos de rating. El interés de los espectadores se disparó ante la aparición televisiva de la comediante, quien realizó profundas declaraciones sobre su actual situación, entre ellas la revelación del final de su relación con Miguel Rubio, conocido como el imitador de Maluma en Perú.

Por su parte, 'JB en ATV', conducido y producido por el destacado comediante Jorge Benavides, obtuvo apenas 4,2 puntos de rating en esa misma fecha, ubicándose entre los últimos lugares de la tabla.

La Chola Chabuca lidera el rating con 'El Reventonazo de la Chola'

Mientras 'Esta noche' captó la atención por la participación de Dayanita, 'El reventonazo de la Chola', también conducido por la Chola Chabuca para América TV, reafirmó su liderazgo con 11,3 puntos de rating, consolidándose como el programa más visto de los sábados una semana más.

Ernesto Pimentel, en su personaje de la popular presentadora, celebró el respaldo del público y destacó el trabajo en equipo como clave del éxito. En esta edición, el espacio contó con la participación del cantante Sergio Romero, conocido como Chechito, quien ofreció una entrevista exclusiva y presentó sus nuevos proyectos musicales.