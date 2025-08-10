Dayanita lanza dura autocrítica sobre polémica condecoración del Congreso: "¿Qué hice de bueno?"

La comediante peruana Dayanita se pronunció sobre el reconocimiento que recibió por parte del Congreso de la República, el cual generó opiniones divididas. Durante una entrevista en el programa 'El reventonazo de la Chola', la actriz compartió sus sentimientos respecto al diploma que le fue entregado en mérito a su aporte cultural. El reconocimiento fue otorgado por Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, quien también destacó a otras figuras del entretenimiento como las cantantes Ruth Karina y Thamara Gómez.

Con visible humildad, Dayanita confesó ante Ernesto Pimentel que no se considera merecedora de tal distinción. "¿Qué hice de bueno?", expresó con tono introspectivo, dejando entrever una profunda autocrítica sobre su trayectoria. Semanas atrás, la entrega de este galardón provocó una ola de reacciones, donde usuarios en redes y personajes de la farándula nacional debatieron sobre la legitimidad del homenaje.

Dayanita sobre el reconocimiento del Congreso: "¿Qué hice de bueno?"

Durante su reciente aparición en 'El reventonazo de la Chola', Dayanita ofreció detalles inéditos sobre cómo recibió la noticia de que sería homenajeada por el Congreso de la República. Según relató, fue su mánager quien recibió la llamada oficial, informándole que estaba invitada a una ceremonia de reconocimiento por su aporte cultural. La actriz cómica confesó que la noticia fue una completa sorpresa. "Yo lo tomé como: ¿Qué pasó acá? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de bueno?", expresó con desconcierto.

Al recordar el día del evento, la exparticipante de 'JB en ATV' describió su llegada al Palacio Legislativo como surrealista. "No sabía qué hacía allá, y verme vestida de sastre de pies a cabeza...", comentó. En ese contexto, Ernesto Pimentel —la Chola Chabuca— le preguntó directamente si ella había solicitado el diploma. Sin titubeos, la artista respondió: "No. Es más, ni me lo esperaba. Creo que ni me lo merezco tampoco".

La Chola Chabuca pide a Dayanita que no se minimice

Tras escuchar la autocrítica de Dayanita, Ernesto Pimentel le consultó sobre sus años en el humor. La actriz cómica recordó que comenzó desde muy niña, haciendo reír en las calles desde los 8 años. Sin embargo, esa trayectoria no ha sido suficiente para que ella misma se sienta merecedora del homenaje.

"Han pasado muchas cosas... La gente tiene la mentalidad de que soy meretriz, y se preguntan por qué premiar a una", confesó con crudeza. En ese momento, la Chola Chabuca la interrumpió: "A mí me molesta que tú te minimices o te pongas solamente ese título". Dayanita, sin perder la compostura, respondió: "Perú está lleno de personas —o el mundo— que son ignorantes y dicen: 'Ay, le han dado el premio porque es así'. Y yo trato de decir: ni yo sé por qué me lo han dado".

El diálogo también dio paso a una reflexión sobre las respuestas que la cómica ha dado a sus detractores. La Chola le cuestionó si no consideraba una provocación su reacción inicial a las críticas, a lo que la actriz, entre risas, admitió que declaró "Y que soporten", pero que la frase estaba específicamente dirigida a "la señora", en aparente referencia a Magaly Medina, una de las voces más críticas respecto al reconocimiento que recibió por parte del Congreso.