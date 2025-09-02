Durante horas de la tarde del martes 2 de septiembre, el programa de Magaly Medina anunciaba por todo lo alto un ampay de Ángelo Campos, arquero suplente de Alianza Lima, con Angye Zapata, integrante de 'El reventonazo de la Chola'. Sin embargo, durante la edición de su programa nocturno 'Magaly TV, la firme', la conductora sorprendió a su audiencia al revelar que mintió en la promoción publicitada en las redes sociales de su espacio televisivo.

"Hemos estado promocionando unas imágenes de un arquero de Alianza Lima con Angye Zapata. Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían (a ella). La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Es un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto con mis reporteros y que supervisan o tendrían que supervisar el trabajo de ellos", expresó muy molesta la conductora del espacio de ATV.