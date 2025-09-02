HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     
Espectáculos

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, y se disculpa en vivo

"La vergüenza que estoy pasando", expresó Magaly Medina, quien se disculpó con los involucrados en el falso ampay que anunció sobre Ángelo Campos y Angye Zapata, integrante de 'El reventonazo de la Chola'.

Magaly Medina se disculpó en vivo con Angye Zapata tras anuncio de ampay con Ángelo Campos. Foto: Composición LR/captura/ATV
Magaly Medina se disculpó en vivo con Angye Zapata tras anuncio de ampay con Ángelo Campos. Foto: Composición LR/captura/ATV

Durante horas de la tarde del martes 2 de septiembre, el programa de Magaly Medina anunciaba por todo lo alto un ampay de Ángelo Campos, arquero suplente de Alianza Lima, con Angye Zapata, integrante de 'El reventonazo de la Chola'. Sin embargo, durante la edición de su programa nocturno 'Magaly TV, la firme', la conductora sorprendió a su audiencia al revelar que mintió en la promoción publicitada en las redes sociales de su espacio televisivo.

"Hemos estado promocionando unas imágenes de un arquero de Alianza Lima con Angye Zapata. Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían (a ella). La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Es un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto con mis reporteros y que supervisan o tendrían que supervisar el trabajo de ellos", expresó muy molesta la conductora del espacio de ATV.

Notas relacionadas
El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

LEER MÁS
Christian Cueva reaparece escoltado por agentes de seguridad y provoca burla de Magaly Medina: "Ni siquiera Messi"

Christian Cueva reaparece escoltado por agentes de seguridad y provoca burla de Magaly Medina: "Ni siquiera Messi"

LEER MÁS
'Prima’ de Josimar muestra a Magaly Medina videos íntimos con el salsero y ratifica estar embarazada de él

'Prima’ de Josimar muestra a Magaly Medina videos íntimos con el salsero y ratifica estar embarazada de él

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

Carlos Galdós expone distanciamiento de su hija por varios meses tras dura decisión en su educación: "¿Por qué tendría?"

LEER MÁS
Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

LEER MÁS
Abogado de 'Cri Cri' muestra imágenes del día del abuso sexual en casa de Jefferson Farfán

Abogado de 'Cri Cri' muestra imágenes del día del abuso sexual en casa de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro se reinventa vendiendo ropa en TikTok y confronta a usuario por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro se reinventa vendiendo ropa en TikTok y confronta a usuario por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán

LEER MÁS
Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

LEER MÁS
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Espectáculos

Yahaira Plasencia sorprende con impensada donación a quinceañera en pleno programa de 'Mande quien mande': "Me hace recordar mucho a mí"

Xiomy Kanashiro se reinventa vendiendo ropa en TikTok y confronta a usuario por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán

Alejandra Baigorria revela su situación actual con su hermana tras disculpas a su mamá: “Ya me quité...”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota