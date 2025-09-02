En un reciente video publicado en TikTok, Carlos Galdós compartió una experiencia personal que, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su relación con su hija. El conductor peruano reveló que hace cuatro años tomó una decisión que generó un quiebre familiar: negarse a pagarle la carrera universitaria. "¿Por qué tendría yo que abrirte la puerta? Usa la llave, aprende a usarla", le dijo en ese momento, en una conversación que calificó como "ultra incómoda".

El también comediante no solo defendió su postura, sino que la presentó como parte de su filosofía de crianza, basada en la autonomía y el uso de las herramientas que, según él, como padre debe entregar, pero no administrar. El silencio de su hija durante seis meses fue, según relató, una consecuencia directa de esa decisión.

Carlos Galdós confiesa distanciamiento con su hija tras dura decisión sobre sus estudios

Carlos Galdós relató que la conversación con su hija ocurrió hace cuatro años, cuando ella le pidió apoyo económico para iniciar sus estudios superiores. Su respuesta fue tajante: "No te voy a pagar la carrera. Lo siento, conmigo no cuentes". Ante la sorpresa de ella, el conductor de 'Encendidos' argumentó que ya le había dado acceso a una educación escolar con programa internacional, lo que le permitía postular a becas en el extranjero. "¿Por qué tendría yo que pagarte una carrera si te estoy dando esa herramienta?", insistió.

La reacción de su hija fue el silencio. Durante seis meses, no hubo comunicación entre ambos. "Me costó el silencio de mi hija. Me costó un juicio muy incómodo por parte de ella y ciertos sectores de la familia", reconoció. Sin embargo, el presentador sostuvo que, con el tiempo, su hija entendió el mensaje y logró avanzar por sus propios medios. "Cuatro años después, le está ocurriendo que descubrió que podía", dijo.

Carlos Galdós defiende su postura sobre la educación de su hija

Más allá del episodio familiar, Carlos Galdós aprovechó el video para exponer su visión sobre la paternidad. "Uno trabaja para los hijos. ¿Ah, sí?", cuestionó, antes de explicar que su rol como papá no incluye construirles la vida. "Yo como padre les doy las herramientas a mis hijos, pero yo no les tengo que construir ni la casa ni la vida. Así de simple", sentenció.

La declaración ha abierto un debate sobre los límites del apoyo familiar y el valor de la independencia en la formación de los hijos. Mientras algunos usuarios respaldan su enfoque, otros consideran que la decisión fue excesiva. Galdós, por su parte, no ha respondido a las críticas, pero dejó claro que, para él, el resultado justifica el proceso.