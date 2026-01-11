JB regresa a 'La esquina de la televisión' con nuevos personajes Foto: Composición LR | Instagram de Panamericana Televisión

JB regresa a 'La esquina de la televisión' con nuevos personajes Foto: Composición LR | Instagram de Panamericana Televisión

El actor cómico Jorge Benavides presentó el primer avance de su nuevo programa humorístico en Panamericana Televisión. Aunque breve, la promoción llamó la atención por su fuerte carga de sátira política y por revelar a dos nuevos personajes inspirados en líderes internacionales, rebautizados como Donald Mitrump y Nicolás Masduro.

El material difundido por "La esquina de la Televisión’ sugiere que esta nueva etapa del humorista tendrá a la sátira como eje narrativo central, retomando el estilo que hizo populares sus imitaciones de César Telacuña y Kenyi Yoquimori, dos de los personajes más recordados de su trayectoria.

Donald Mitrump y Nicolás Masduro, las nuevas imitaciones de Jorge Benavides

El video promocional muestra a Benavides interpretando una parodia de Donald Mitrump y Nicolás Masduro, figuras que actualmente dominan la agenda internacional, razón por la cual su elección no resulta casual. La escena inicia con una falsa noticia de “último minuto”, en la que el personaje inspirado en Donald Trump aparece diciendo: “Good morning. Mis fuerzas de élite me acaban de confirmar que ya lo tenemos”.

De inmediato, irrumpe el personaje de Nicolás Masduro, quien entra bailando de forma exagerada mientras grita que lo suelten. Confundido, pregunta dónde se encuentra, a lo que los soldados le responden que está en Panamericana. Hasta el momento, ni la fecha de estreno ni el nombre del nuevo programa de Jorge Benavides han sido anunciados oficialmente.

Jorge Benavides regresa a Panamericana TV después de 35 años

El regreso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión fue una de las mayores sorpresas durante la reciente preventa del canal. Al ritmo de la clásica introducción de JB, el imitador, el humorista fue presentado por Christian Rivero, desatando aplausos del público y marcando oficialmente su retorno a la casa televisiva después de 35 años.

Visiblemente emocionado, Benavides recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando. “Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión. Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio. Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, bromeó. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, añadió con nostalgia.