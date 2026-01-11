HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Espectáculos

Jorge Benavides lanza promo con imitaciones de Donald Trump y Nicolás Maduro en su regreso a Panamericana TV

En el pasado, JB ya ha parodiado a figuras políticas como Kenji Fujimori, César Acuña y Daniel Abugattás, así como a los expresidentes peruanos Alan García, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski.

JB regresa a 'La esquina de la televisión' con nuevos personajes Foto: Composición LR
JB regresa a 'La esquina de la televisión' con nuevos personajes Foto: Composición LR | Instagram de Panamericana Televisión

El actor cómico Jorge Benavides presentó el primer avance de su nuevo programa humorístico en Panamericana Televisión. Aunque breve, la promoción llamó la atención por su fuerte carga de sátira política y por revelar a dos nuevos personajes inspirados en líderes internacionales, rebautizados como Donald Mitrump y Nicolás Masduro.

El material difundido por "La esquina de la Televisión’ sugiere que esta nueva etapa del humorista tendrá a la sátira como eje narrativo central, retomando el estilo que hizo populares sus imitaciones de César Telacuña y Kenyi Yoquimori, dos de los personajes más recordados de su trayectoria.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: '¿A quién te gustaría ver?'

lr.pe

Donald Mitrump y Nicolás Masduro, las nuevas imitaciones de Jorge Benavides

El video promocional muestra a Benavides interpretando una parodia de Donald Mitrump y Nicolás Masduro, figuras que actualmente dominan la agenda internacional, razón por la cual su elección no resulta casual. La escena inicia con una falsa noticia de “último minuto”, en la que el personaje inspirado en Donald Trump aparece diciendo: “Good morning. Mis fuerzas de élite me acaban de confirmar que ya lo tenemos”.

De inmediato, irrumpe el personaje de Nicolás Masduro, quien entra bailando de forma exagerada mientras grita que lo suelten. Confundido, pregunta dónde se encuentra, a lo que los soldados le responden que está en Panamericana. Hasta el momento, ni la fecha de estreno ni el nombre del nuevo programa de Jorge Benavides han sido anunciados oficialmente.

PUEDES VER: Jorge Benavides regresa a Panamericana TV después de 35 años y le dice adiós a ATV: 'Muy feliz'

lr.pe

Jorge Benavides regresa a Panamericana TV después de 35 años

El regreso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión fue una de las mayores sorpresas durante la reciente preventa del canal. Al ritmo de la clásica introducción de JB, el imitador, el humorista fue presentado por Christian Rivero, desatando aplausos del público y marcando oficialmente su retorno a la casa televisiva después de 35 años.

Visiblemente emocionado, Benavides recordó sus inicios junto a Augusto Ferrando. “Estoy feliz de regresar a Panamericana Televisión. Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el año 84. A Augusto Ferrando le encantó cuando me vio. Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, bromeó. “Entonces, se puede decir que aquí me inicié realmente”, añadió con nostalgia.

Notas relacionadas
Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: "No me da vergüenza tocar puertas"

Gino Arévalo revela que busca trabajo en la comicidad antes de despedirse para ser abogado independiente: "No me da vergüenza tocar puertas"

LEER MÁS
Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

Jorge Benavides pide ayuda a sus seguidores para decidir el futuro de su nuevo programa en Panamericana: “¿A quién te gustaría ver?”

LEER MÁS
'Cachito' Ramírez anuncia que continuará junto a Jorge Benavides en Panamericana: "Somos una familia"

'Cachito' Ramírez anuncia que continuará junto a Jorge Benavides en Panamericana: "Somos una familia"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

Doctora de Magaly Medina muestra la lujosa habitación donde se recupera tras la cirugía facial y revela que ella está débil

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

Abogado de Pamela López asegura que divorcio con Christian Cueva se encuentra en curso, pero persisten disputas por la pensión y los bienes

LEER MÁS
Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

Magaly Medina reaparece y muestra su cambio tras someterse a cirugía facial en Argentina: "Aquí, ya renovada"

LEER MÁS
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY por la final de la Supercopa vía América tvGO

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Espectáculos

Cantante Yeison Jiménez contó que hasta 3 veces soñó que iba a morir en un accidente aéreo: "Dios me dio señales"

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Verónica González, ‘prima’ de Josimar, muestra ecografía de su avanzando embarazo de mellizos: "El tiempo pasa y no se detiene"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: fecha, pagos a los seleccionados y todo lo que debes de saber

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025