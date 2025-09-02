HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Cueva reaparece escoltado por agentes de seguridad y provoca burla de Magaly Medina: "Ni siquiera Messi"

El futbolista del Emelec de Ecuador regresó a Lima tras varios meses y sorprendió al mostrarse escoltado por guardaespaldas, lo que generó burlas de Magaly Medina en su programa.

Christian Cueva llegó a Lima para reencontrarse con sus hijos. Foto: composición LR/difusión/ATV/Willax
Christian Cueva llegó a Lima para reencontrarse con sus hijos. Foto: composición LR/difusión/ATV/Willax

El regreso de Christian Cueva al Perú no pasó desapercibido. El futbolista arribó a Lima después de más de nueve meses sin ver a sus hijos, fruto de su relación con su expareja Pamela López. Sin embargo, lo que más llamó fue el fuerte resguardo de seguridad privada con el que se desplazó, situación que generó burlas por parte de Magaly Medina.

“Lo que me ha asombrado a mí es por qué Christian Cueva tiene que andar con dos a tres 'gorilones' siguiéndolo por todos lados, por el Jockey Plaza. Ni siquiera Messi, cuando va a comprar al centro comercial frente a su departamento en Miami Beach, anda con esa parafernalia”, expresó la conductora de televisión con ironía durante su programa.

PUEDES VER: Rosario Sasieta revela la suma de dinero que Pamela López recibe ahora de Christian Cueva por asignación anticipada de alimentos

lr.pe

Magaly se burla de Christian Cueva tras llegar a Lima con guardaespaldas

El 1 de septiembre, Magaly Medina criticó la reaparición del volante peruano, quien fue visto en un centro comercial acompañado de un despliegue de seguridad que incluía tres vehículos y varios guardaespaldas. La conductora comparó al popular 'Aladino' con futbolistas de mayor renombre, señalando que incluso Claudio Pizarro, con más dinero y fama, nunca se mostró en Lima con semejante protección. “Ellos sí tendrían algo que temer, que cuidar, porque de verdad los ladrones podrían apuntarles. Pero de Cueva… que si lo voltean no le cae nada de los bolsillos. Ni foto le piden siquiera”, afirmó la 'Urraca'.

La conductora cuestionó que el mediocampista mantenga este estilo de vida cuando su carrera atraviesa una etapa muy distinta a la que lo llevó a ser figura de la selección peruana. “Estos alucinados, encima en el final de su carrera, cuando está jugando para un equipito que ni siquiera es un equipazo en Ecuador, se vienen acá a creerse lo que no son”, sentenció la periodista.

PUEDES VER: ‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: '¿Qué le pasó en la cara?'

lr.pe

Christian Cueva y su emotivo reencuentro con sus hijos con Pamela López

Más allá de la polémica, uno de los momentos más significativos de su regreso fue el reencuentro con sus tres hijos, a quienes no veía desde hace más de nueve meses debido a los conflictos con Pamela López. Las cámaras del programa 'Magaly TV, la firme' captaron la escena en la que el futbolista comparte con los pequeños en un restaurante de comida rápida, disfrutando de un tiempo juntos antes de retirarse bajo la estricta custodia de sus guardaespaldas.

En las imágenes se aprecia a los niños felices y sonrientes junto a su padre, lo que marca un capítulo emotivo en medio de las tensiones mediáticas que han rodeado al futbolista en los últimos meses. Recientemente, el mediocampista ha conciliado con Pamela López sobre el régimen de visitas.

