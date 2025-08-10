HOYSuscripcion LR Focus

Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1
Espectáculos

Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Evidentemente conmovida, Dayanita confesó su separación de Miguel Rubio. La actriz cómica solo tuvo palabras de gratitud para su expareja y aseguró que no se aprovechó de ella.

Dayanita y Miguel Rubio hicieron pública su relación a finales de 2024.
Dayanita y Miguel Rubio hicieron pública su relación a finales de 2024. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

En una emotiva edición de 'El reventonazo de la Chola', Dayanita conmovió al público al abrir su corazón y compartir detalles íntimos de su vida personal. Durante la entrevista con Ernesto Pimentel, la actriz cómica reveló el fin de su relación con Miguel Rubio, el imitador de Maluma en Perú. "Ha estado conmigo en mis peores momentos", expresó, dejando ver el cariño y respeto que aún siente por su expareja, pese a la separación.

Esta confesión se suma a una serie de momentos difíciles que atraviesa la comediante, quien recientemente reveló estar enfrentando una crisis financiera y lidiando con ataques relacionados con su privacidad.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo: a qué hora inicia y dónde ver las confesiones de Suheyn Cipriani

lr.pe

Dayanita confirma que terminó con su novio

Dayanita expresó su vulnerabilidad en su reciente aparición en 'El reventonazo de la Chola'. "Me arrepiento de abrir mi corazón en el amor", confesó con una mezcla de tristeza y reflexión, marcando el tono de una entrevista cargada de emociones. Ante la pregunta de Ernesto Pimentel sobre el estado de su relación, la actriz cómica no esquivó la verdad: "Literalmente se puede decir que... sí", admitió, confirmando el fin de su vínculo con Miguel Rubio.

Aunque la ruptura fue evidente, Dayanita se negó a hablar desde el resentimiento. Cuando se le preguntó si sentía que su expareja se había aprovechado de ella en términos económicos, respondió con firmeza: "No". En lugar de reproches, ofreció palabras de reconocimiento: "Ha estado conmigo en mis peores momentos, desde que me alejé de la televisión. Incluso me acompañó en la temporada de circo, arrastrando conmigo todos los problemas y ataques que venía enfrentando".

PUEDES VER: ¿Quién es Suheyn Cipriani? De reina de belleza a próxima invitada de ‘El valor de la verdad’

lr.pe

Dayanita sobre su expareja Miguel Rubio: "Me presentó a casi toda su familia"

Más adelante, la Chola Chabuca reconoció el valor que implicó para Dayanita y Miguel Rubio hacer pública su relación, en un país donde los estigmas hacia las personas trans aún persisten. "Siento que has apostado por esta relación y él también, porque en una sociedad tan machista como es la nuestra, él ha sido el primero que se ha mostrado como tu pareja", reflexionó Pimentel, destacando la importancia de esa decisión.

En ese sentido, la actriz cómica reafirmó el cariño y respeto que guarda por Rubio, recordando los gestos de apoyo que recibió de su parte. "Él ha sido de las personas que ha estado conmigo. Me ha presentado casi a toda su familia, estuvo conmigo de arriba para abajo. Me ha acompañado en los peores momentos, pero cada quien está ahorita como que...", expresó, dejando entrever que, aunque la relación terminó, el afecto permanece intacto.

Dayanita y Miguel Rubio iniciaron su relación a fines de septiembre de 2024, poco después de la recuperación de una operación estética. La pareja se mostró públicamente en entrevistas, pero en julio de 2025 enfrentaron una ruptura tras un escándalo mediático que expuso la vida privada de la actriz. Tiempo después, Rubio, imitador chiclayano de Maluma, reveló que habían superado las tensiones y mantenían una buena relación.

