La polémica entre Jonathan Maicelo y Milena Zárate se encendió luego de la participación de la colombiana en 'El valor de la verdad'. Durante su paso por el popular sillón rojo, la hermana de Greissy Ortega aseguró que el exboxeador llegó a pedirle perdón llorando para recuperar su perdón, algo que él desmintió tajantemente.

“¿Que yo lloré? ¿Dónde voy a llorar? Ni que fuera actor de cine para llorar”, afirmó Jonathan Maicelo con ironía en una entrevista para 'La noche habla'. El exdeportista aseguró que en aquella época estaba soltero y enfocado en superar una ruptura con la madre de su hijo, por lo que descartó completamente haber buscado a Milena con ese propósito.

Maicelo le responde con todo a Milena Zárate sobre sus confesiones en 'El valor de la verdad'

En la reciente emisión del programa conducido por Beto Ortiz, Milena Zárate afirmó que el exboxeador apareció en su casa entre lágrimas para pedirle una segunda oportunidad. “Fue a mi casa y Maicelo me dijo que por favor lo disculpara, que le diera una oportunidad. Quería que retomáramos lo que se había dejado ahí”, contó la artista.

Sin embargo, el exboxeador negó esa versión y además se burló de las palabras de la colombiana. “Estaba soltero, estaba saliendo de una ruptura con la madre de mi hijo. Entonces, mi corazón no estaba para nadie”, sostuvo, descartando cualquier posibilidad de haber intentado retomar una relación sentimental con Milena Zárate.

Jonathan Maicelo desmiente contacto entre Milena y la madre de su hijo

Otro de los puntos polémicos que la cantante colombiana expuso en 'El valor de la verdad' fue el presunto contacto que habría tenido con la madre del hijo de Maicelo. Según su versión, la esposa del exboxeador la buscó para preguntarle sobre un posible romance. Sin embargo, Maicelo aclaró: “¿Cómo ella se comunicó con la mamá de mi hijo? Nadie tiene su teléfono. Nadie”.

Además, el exboxeador reconoció que coincidieron en dos ocasiones, pero precisó que nunca pasó nada más allá de una amistad. “Ella fue a una pelea, yo ya había salido del ring y en ese momento estábamos saliendo. La segunda vez ya no teníamos nada, éramos amigos”, señaló.