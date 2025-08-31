HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

La fuerte confrontación entre Beto Ortiz y Milena Zárate ocurrió cuando la cantante colombiana reveló supuestas infidelidades de Jonathan Maicelo a su esposa.

Beto Ortiz confrontó a Milena Zárate luego de sus declaraciones. Foto: composición LR/Panamericana
Beto Ortiz confrontó a Milena Zárate luego de sus declaraciones. Foto: composición LR/Panamericana

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Milena Zárate sorprendió al tener un tenso cruce con Beto Ortiz, quien salió en defensa de Jonathan Maicelo tras las revelaciones de la colombiana, quien aseguró que mientras la pretendía, el boxeador mantenía una relación su entonces esposa y al mismo tiempo fue ampayado con una mujer en la suit de Barranco.

Beto Ortiz señaló que, si el boxeador estaba separado, era comprensible que intentara disfrutar de su soltería. Sin embargo, esas palabras incomodaron a Milena Zárate, quien lo enfrentó directamente: “No sé si es que tú le tienes un amor particular a Maicelo”. El conductor no dudó en responder: “Le tengo un amor particular a Maicelo, absolutamente, y se lo he dicho a él en entrevistas. ¿Por qué te molestas? ¿También te vas a poner celosa de mí?”. "Uno no puede justificar las malas acciones de una persona por amor”, respondió la colombiana.

PUEDES VER: Milena Zárate revela la fuerte suma de dinero que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de boxeo en Lima

lr.pe

Milena Zárate y Beto Ortiz por Jonathan Maicelo en 'EVDLV'

"Según las palabras de la esposa, estaba con ella, le estaba pidiendo una oportunidad", reveló Milena Zárate. Ante ello, Beto Ortiz cuestionó que la cantante decidiera creerle a la exesposa, quien reside en Estados Unidos, en lugar de al propio boxeador, quien, según relató, intentaba iniciar una relación con ella mientras salía con otras mujeres. “¿Tú por qué le crees a la esposa y no a él?”, le preguntó el conductor.

La cantante colombiana confesó que siempre intentó proteger a Jonathan Maicelo frente a su exesposa, al punto de mentirle y asegurarle que solo mantenían una amistad, cuando en realidad entre ellos hubo más cercanía. Milena explicó que lo suyo con el boxeador no pasó de “unos besos”, pero admitió que, de no haber aparecido el ampay, probablemente habrían llegado a tener un romance. "Yo creo que si no hubiese salido ella, nosotros, quizás, sí hubiésemos tenido una relación", agregó.

Notas relacionadas
Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

Greissy Ortega revela que agredió a Randol Pastor al inicio de su relación y él tiene insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

LEER MÁS
'El valor de la verdad 2025': todos los participantes, sus revelaciones y quién será la invitada hoy 24 de agosto

'El valor de la verdad 2025': todos los participantes, sus revelaciones y quién será la invitada hoy 24 de agosto

LEER MÁS
¿Gisela Valcárcel se sentaría en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz sorprende con inesperada respuesta: "Es una gran invitada"

¿Gisela Valcárcel se sentaría en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz sorprende con inesperada respuesta: "Es una gran invitada"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

Milena Zárate acumula S/5.000 en ‘EVDLV’ y se confirma que tendrá segunda parte con nuevas revelaciones sobre Edwin Sierra y Greissy Ortega

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Espectáculos

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Milena Zárate en vivo por Panamericana Televisión?

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Milena Zárate?: canales en vivo y online

¿Qué preguntas responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad'?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota