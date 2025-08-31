Durante su participación en 'El valor de la verdad', Milena Zárate sorprendió al tener un tenso cruce con Beto Ortiz, quien salió en defensa de Jonathan Maicelo tras las revelaciones de la colombiana, quien aseguró que mientras la pretendía, el boxeador mantenía una relación su entonces esposa y al mismo tiempo fue ampayado con una mujer en la suit de Barranco.

Beto Ortiz señaló que, si el boxeador estaba separado, era comprensible que intentara disfrutar de su soltería. Sin embargo, esas palabras incomodaron a Milena Zárate, quien lo enfrentó directamente: “No sé si es que tú le tienes un amor particular a Maicelo”. El conductor no dudó en responder: “Le tengo un amor particular a Maicelo, absolutamente, y se lo he dicho a él en entrevistas. ¿Por qué te molestas? ¿También te vas a poner celosa de mí?”. "Uno no puede justificar las malas acciones de una persona por amor”, respondió la colombiana.

Milena Zárate y Beto Ortiz por Jonathan Maicelo en 'EVDLV'

"Según las palabras de la esposa, estaba con ella, le estaba pidiendo una oportunidad", reveló Milena Zárate. Ante ello, Beto Ortiz cuestionó que la cantante decidiera creerle a la exesposa, quien reside en Estados Unidos, en lugar de al propio boxeador, quien, según relató, intentaba iniciar una relación con ella mientras salía con otras mujeres. “¿Tú por qué le crees a la esposa y no a él?”, le preguntó el conductor.

La cantante colombiana confesó que siempre intentó proteger a Jonathan Maicelo frente a su exesposa, al punto de mentirle y asegurarle que solo mantenían una amistad, cuando en realidad entre ellos hubo más cercanía. Milena explicó que lo suyo con el boxeador no pasó de “unos besos”, pero admitió que, de no haber aparecido el ampay, probablemente habrían llegado a tener un romance. "Yo creo que si no hubiese salido ella, nosotros, quizás, sí hubiésemos tenido una relación", agregó.