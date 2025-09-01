Pamela López anunció este 1 de septiembre que la doctora Rosario Sasieta ya no forma parte de su defensa legal. A través de un comunicado oficial, la aún esposa de Christian Cueva confirmó el cierre de esta etapa y presentó a su nuevo abogado. "He decidido realizar un cambio", expresó López en el documento difundido por sus redes sociales.

La noticia se suma a la revelación hecha hoy en el programa '¡Todo se filtra!', donde se mostró un comunicado fechado el 20 de agosto, firmado por Sasieta y López, en el que se confirma que la representación fue ad honorem y que ambas acordaron finalizarla tras lograr avances clave: la conciliación sobre el régimen de visitas con Cueva el 19 de agosto y el pago anticipado de pensión alimenticia de 12.000 soles para sus hijos.

Pamela López confirma que Rosario Sasieta ya no será su abogada. Foto: Instagram/pamelalopezoficial

Fin de una etapa: la doctora Sasieta se despide del caso de Pamela López

Pamela López agradeció públicamente la labor de Rosario Sasieta, destacando que "ha efectuado una gran labor" durante su representación. La abogada, conocida por su defensa de causas vinculadas a los derechos de la mujer, acompañó a López en momentos decisivos, incluyendo la conciliación lograda el 19 de agosto con Christian Cueva respecto al régimen de visitas de sus hijos. En el comunicado conjunto del 20 de agosto, ambas confirmaron que el trabajo se realizó sin retribución económica: "La representación legal fue ad honorem", se lee en el documento.

Además, se detalla que Pamela ya recibe una pensión anticipada de S/.12.000 mensuales para sus hijos, un acuerdo que había sido previamente difundido por medios nacionales. Con estos avances, la defensa legal encabezada por Sasieta cumplió su ciclo, y ambas partes decidieron cerrar la etapa con mutuo reconocimiento.

Pamela López con su nuevo abogado, Gino Paolo Zamora Vega. Foto: Instagram/pamelalopezoficial

¿Quién asume la defensa legal de Pamela López después de Rosario Sasieta?

Desde el viernes 29 de agosto, Pamela López ha confiado su defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien asumirá el patrocinio en los procesos judiciales que aún continúan. "Se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos", indicó la popular Kittypam en su comunicado fechado el 1 de septiembre. Zamora, con experiencia en litigios de familia y derecho civil, será el encargado de continuar con la estrategia legal en esta etapa.

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común y, tras meses de tensiones públicas y legales, han logrado una conciliación parcial que permite al futbolista retomar las visitas a los menores. Aunque ya se acordó el régimen de visitas, aún están pendientes temas sensibles como la pensión alimenticia definitiva y el proceso de divorcio, que sigue en evaluación por ambas partes. Pamela ha confirmado un primer depósito de S/12.000 por parte de Cueva, pero ha evitado dar detalles por orden judicial.