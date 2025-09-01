HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Espectáculos

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

La aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, sorprende con el cambio de su defensa legal tras lograr importantes avances, como el pago anticipado de pensión alimenticia de S/.12.000 para sus hijos.

Pamela López confirmó el fin de la representación legal de Rosario Sasieta el 1 de septiembre.
Pamela López confirmó el fin de la representación legal de Rosario Sasieta el 1 de septiembre. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Pamela López anunció este 1 de septiembre que la doctora Rosario Sasieta ya no forma parte de su defensa legal. A través de un comunicado oficial, la aún esposa de Christian Cueva confirmó el cierre de esta etapa y presentó a su nuevo abogado. "He decidido realizar un cambio", expresó López en el documento difundido por sus redes sociales.

La noticia se suma a la revelación hecha hoy en el programa '¡Todo se filtra!', donde se mostró un comunicado fechado el 20 de agosto, firmado por Sasieta y López, en el que se confirma que la representación fue ad honorem y que ambas acordaron finalizarla tras lograr avances clave: la conciliación sobre el régimen de visitas con Cueva el 19 de agosto y el pago anticipado de pensión alimenticia de 12.000 soles para sus hijos.

Pamela López confirma que Rosario Sasieta ya no será su abogada. Foto: Instagram/pamelalopezoficial

Pamela López confirma que Rosario Sasieta ya no será su abogada. Foto: Instagram/pamelalopezoficial

PUEDES VER: ‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Ecuador tras polémica con Pamela López

lr.pe

Fin de una etapa: la doctora Sasieta se despide del caso de Pamela López

Pamela López agradeció públicamente la labor de Rosario Sasieta, destacando que "ha efectuado una gran labor" durante su representación. La abogada, conocida por su defensa de causas vinculadas a los derechos de la mujer, acompañó a López en momentos decisivos, incluyendo la conciliación lograda el 19 de agosto con Christian Cueva respecto al régimen de visitas de sus hijos. En el comunicado conjunto del 20 de agosto, ambas confirmaron que el trabajo se realizó sin retribución económica: "La representación legal fue ad honorem", se lee en el documento.

Además, se detalla que Pamela ya recibe una pensión anticipada de S/.12.000 mensuales para sus hijos, un acuerdo que había sido previamente difundido por medios nacionales. Con estos avances, la defensa legal encabezada por Sasieta cumplió su ciclo, y ambas partes decidieron cerrar la etapa con mutuo reconocimiento.

Pamela López con su nuevo abogado, Gino Paolo Zamora Vega. Foto: Instagram/pamelalopezoficial

Pamela López con su nuevo abogado, Gino Paolo Zamora Vega. Foto: Instagram/pamelalopezoficial

PUEDES VER: Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

lr.pe

¿Quién asume la defensa legal de Pamela López después de Rosario Sasieta?

Desde el viernes 29 de agosto, Pamela López ha confiado su defensa al abogado Gino Paolo Zamora Vega, quien asumirá el patrocinio en los procesos judiciales que aún continúan. "Se encargará de asesorarme y patrocinarme en los procesos judiciales inmersos", indicó la popular Kittypam en su comunicado fechado el 1 de septiembre. Zamora, con experiencia en litigios de familia y derecho civil, será el encargado de continuar con la estrategia legal en esta etapa.

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común y, tras meses de tensiones públicas y legales, han logrado una conciliación parcial que permite al futbolista retomar las visitas a los menores. Aunque ya se acordó el régimen de visitas, aún están pendientes temas sensibles como la pensión alimenticia definitiva y el proceso de divorcio, que sigue en evaluación por ambas partes. Pamela ha confirmado un primer depósito de S/12.000 por parte de Cueva, pero ha evitado dar detalles por orden judicial.

Notas relacionadas
‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Ecuador tras polémica con Pamela López

‘Peluchín’ cometió infidencia y expuso el sueldo mensual de Christian Cueva en Ecuador tras polémica con Pamela López

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

LEER MÁS
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Ethel Pozo se conmueve al anunciar dura decisión de su hija mayor con sensible mensaje: "Difícil describir mis sentimientos"

Ethel Pozo se conmueve al anunciar dura decisión de su hija mayor con sensible mensaje: "Difícil describir mis sentimientos"

LEER MÁS
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota