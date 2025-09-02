HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Yarita Lizeth preocupa al confesar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

Luego de su reciente divorcio con el ciudadano sueco Patric Lundberg, Yarita Lizeth sorprendió al confesar que dará a conocer una drástica decisión que marcará su carrera musical.

Yarita Lizeth lleva más de 3 meses separada de Patric Lundberg. Foto: composición LR/difusión/Instagram/yaritalizeth
Yarita Lizeth lleva más de 3 meses separada de Patric Lundberg. Foto: composición LR/difusión/Instagram/yaritalizeth

La cantante puneña Yarita Lizeth Yanarico, conocida como la 'Chinita del amor', sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que tomará una drástica decisión respecto a su carrera artística. El mensaje lo dio a conocer a través de un video donde aseguró que revelará la noticia este 3 de septiembre.

“Hola con todos, quiero comentarles que después de haber tenido una reunión junto a mi familia y todo mi equipo de trabajo, he tomado una decisión. Este 3 de setiembre se las daré a conocer mi decisión final. Gracias”, expresó la intérprete de 'Cortavenas', generando incertidumbre entre sus fanáticos.

Yarita Lizeth revelará difícil decisión y manda emotivo mensaje

En sus redes sociales, Yarita Lizeth acompañó el anuncio con un mensaje que encendió las alarmas: “Ustedes han estado conmigo en cada paso, en cada canción, en cada sueño. Pero hay cosas que debo confesar… En dos días, conocerán mi decisión más importante”.

El misterio de la publicación generó reacciones entre los seguidores de la cantante. Mientras algunos fanáticos expresaron preocupación por un posible retiro temporal de los escenarios, otros especularon que podría tratarse del lanzamiento de una nueva canción o incluso de una noticia personal. “Me asustas”, escribió un seguidor, mientras que otros se animaron a comentar la posibilidad de un embarazo.

Yarita Lizeth hace inesperada confesión sobre su separación con Patric Lundberg

La artista de Juliaca, que se ha consolidado como una de las principales voces del folclore sureño, sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio con el ciudadano sueco Patric Lundberg, con quien se casó en octubre de 2023 en Estocolmo (Suecia).

Tras revelar su ruptura, Yarita Lizeth explicó que la distancia fue uno de los factores que complicó la relación. Sin embargo, aclaró que el proceso de divorcio lo están llevando con respeto y cariño. “Hemos tenido una bonita conversación y estamos llevando de la mejor manera este proceso de separación. No hemos peleado, no hemos discutido, pero obviamente sí ha habido algunos motivos que nos han llevado a esta conclusión de separarnos. Pero, siempre con respeto y cariño”, aseguró en una transmisión de redes sociales.

Asimismo, la intérprete de Cholita Sureña manifestó que, a pesar de la separación, mantiene un gran aprecio por la familia de su expareja. “Yo quiero bastante a su familia, a su mamá, a su papá y a sus abuelos porque me han tratado bien. Siempre me han tratado con mucho cariño y respeto. Yo siempre les tendré aprecio a toda la familia de Patric”, expresó.

