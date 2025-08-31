Milena Zárate expone el monto en miles de dólares que Jonathan Maicelo cobraba por una pelea de box en Lima
La influencer Milena Zárate reveló en ‘El valor de la verdad’ la suma exacta que una empresa deportiva le habría pagado a Jonathan Maicelo por una pelea de boxeo en Perú.
Milena Zárate se presentó en ‘El valor de la verdad’ y compartió detalles inéditos sobre su vínculo con Jonathan Maicelo. La colombiana confesó que su relación con el hoy exboxeador fue más laboral que sentimental, y que con el tiempo descubrió que él estaba casado y tenía un hijo. “Si hubiera sabido eso, no habría coqueteado de esa manera con él”, admitió, aclarando además que sí se besaron, pero que nunca llegaron a tener algo íntimo.
Asimismo, sorprendió al revelar la suma exacta que la empresa que la auspiciaba habría pagado a Maicelo por una pelea de boxeo en Lima. “Quedaron en pagarle $/15.000, con un adelanto de, si no recuerdo, 7 o 5 mil dólares”, contó la influencer a Beto Ortiz.