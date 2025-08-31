Milena Zárate se presentó en ‘El valor de la verdad’ y compartió detalles inéditos sobre su vínculo con Jonathan Maicelo. La colombiana confesó que su relación con el hoy exboxeador fue más laboral que sentimental, y que con el tiempo descubrió que él estaba casado y tenía un hijo. “Si hubiera sabido eso, no habría coqueteado de esa manera con él”, admitió, aclarando además que sí se besaron, pero que nunca llegaron a tener algo íntimo.

Asimismo, sorprendió al revelar la suma exacta que la empresa que la auspiciaba habría pagado a Maicelo por una pelea de boxeo en Lima. “Quedaron en pagarle $/15.000, con un adelanto de, si no recuerdo, 7 o 5 mil dólares”, contó la influencer a Beto Ortiz.