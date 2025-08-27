HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Espectáculos

Milena Zárate confirma que tuvo 'affaire' con Jonathan Maicelo mientras él estaba casado: "Iba a mi apartamento"

En avance de 'El valor de la verdad', Milena Zárate confesó que besó a Jonathan Maicelo y narró un episodio en el que fue confrontada por la esposa del exboxeador. "Le mentí", afirmó.

Milena Zárate confesó momentos íntimos con Jonathan Maicelo en avance de 'El valor de la verdad'.
Milena Zárate confesó momentos íntimos con Jonathan Maicelo en avance de 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/El valor de la verdad

La artista colombiana Milena Zárate ha encendido la polémica al confirmar públicamente que mantuvo un 'affaire' con el exboxeador Jonathan Maicelo cuando él estaba casado. "Siempre iba a mi apartamento", confesó en el avance del programa 'El valor de la verdad', donde aparecerá este domingo 31 de agosto para revelar detalles íntimos de su vida, incluyendo más situaciones conflictivas con su hermana Greissy Ortega. La declaración marca un giro inesperado en una historia que parecía cerrada.

Meses atrás, Zárate negó haber tenido una relación con Maicelo, luego de que él la expusiera durante su participación en el mismo programa de Beto Ortiz. Aunque en ese entonces negó un vínculo amoroso con el deportista, los rumores persistieron, y ahora es ella quien decide romper el silencio para admitir que hubo más de lo que quiso reconocer.

PUEDES VER: Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

lr.pe

Milena Zárate confirma 'affaire' con Jonathan Maicelo

Durante el avance de 'El valor de la verdad', Milena reveló que Maicelo la visitaba con frecuencia. "Sí, él siempre iba", dijo ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si el exboxeador acudía a su departamento.

Aunque anteriormente negó cualquier relación, esta vez admitió que hubo acercamientos físicos. "Yo le estaba dando entrada a él. Sí había pasado un beso, algunas cosas así". La tensión aumentó cuando Beto le preguntó si alguna vez estuvieron en su jacuzzi. La respuesta a esta interrogante quedó en suspenso y se espera que sea resuelta durante la transmisión del domingo 31 de agosto.

PUEDES VER: Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

lr.pe

Milena Zárate expone confrontamiento con la esposa de Jonathan Maicelo

La cantante colombiana también relató un episodio en el que fue confrontada por la esposa de Maicelo, quien le preguntó directamente si tenía una relación con él. "Me dice que ella es la esposa de Maicelo, que ellos están casados desde hace muchos años y me empieza a preguntar si es verdad que yo tengo una relación con él... y yo le digo 'no'", confesó Milena. Luego, ante la pregunta del conductor sobre si había mentido, respondió sin rodeos: "Le mentí, sí".

Más adelante, revela que la tildaban de "cachuda", situación que llegó a indignarle. Ante ese panorama, Beto Ortiz, fiel a su estilo frontal, no dudó en cuestionarle: "¿Y por qué te indignas si tú no eras la novia? ¿Cómo puedes ser cachuda sin ser la novia?".

En otro fragmento del avance de 'El valor de la verdad', Milena Zárate reafirma que se besó con Jonathan Maicelo. Beto Ortiz, entre risas, le dice que el exboxeador fue "un gustico" y la imita usando una de sus frases más recordadas: "Es un cínico, no tiene sangre en la cara", la misma que lanzó años atrás contra su hermana Greissy Ortega en medio del escándalo con Edwin Sierra. Ante la broma, Milena responde entre risas: "Es un cínico".

Notas relacionadas
Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

Greissy Ortega acusa a sus hermanos Milena Zárate y Juan Carlos Ulloa de haberla secuestrado y expulsado a Colombia

LEER MÁS
Greissy Ortega admite que pagó S/.10.000 a Ítalo Villaseca para que se case con ella y no la saquen de Perú

Greissy Ortega admite que pagó S/.10.000 a Ítalo Villaseca para que se case con ella y no la saquen de Perú

LEER MÁS
Milena Zárate se pronuncia tras acusaciones de Greissy Ortega de maltratar a su hija: "Jamás podría lastimar a uno de estos angelitos"

Milena Zárate se pronuncia tras acusaciones de Greissy Ortega de maltratar a su hija: "Jamás podría lastimar a uno de estos angelitos"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

Melissa Klug acusa a madre de Jefferson Farfán tras juicio: "Mostró audios y habló de mis hijos"

LEER MÁS
Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

Angie Jibaja preocupa a sus seguidores al pedir ayuda económica en redes: “Regálenme algo, que necesito”

LEER MÁS
Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

LEER MÁS
¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

¿Indirecta para Magaly? Janet Barboza manda fuerte mensaje tras reaparición del programa 'América hoy': "Me vas a tener que aguantar mucho"

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Espectáculos

Edson Dávila responde a críticas por apoyar a Gisela Valcárcel: "Se llama lealtad"

Milena Zárate vuelve a 'El valor de la verdad' y expone maltratos de su hermana Greissy Ortega: "Me escupió"

Concierto de Green Day en Estadio San Marcos HOY: apertura de puertas, posibles canciones y más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota