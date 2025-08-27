Milena Zárate confesó momentos íntimos con Jonathan Maicelo en avance de 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/El valor de la verdad

Milena Zárate confesó momentos íntimos con Jonathan Maicelo en avance de 'El valor de la verdad'. | Foto: composición LR/El valor de la verdad

La artista colombiana Milena Zárate ha encendido la polémica al confirmar públicamente que mantuvo un 'affaire' con el exboxeador Jonathan Maicelo cuando él estaba casado. "Siempre iba a mi apartamento", confesó en el avance del programa 'El valor de la verdad', donde aparecerá este domingo 31 de agosto para revelar detalles íntimos de su vida, incluyendo más situaciones conflictivas con su hermana Greissy Ortega. La declaración marca un giro inesperado en una historia que parecía cerrada.

Meses atrás, Zárate negó haber tenido una relación con Maicelo, luego de que él la expusiera durante su participación en el mismo programa de Beto Ortiz. Aunque en ese entonces negó un vínculo amoroso con el deportista, los rumores persistieron, y ahora es ella quien decide romper el silencio para admitir que hubo más de lo que quiso reconocer.

Milena Zárate confirma 'affaire' con Jonathan Maicelo

Durante el avance de 'El valor de la verdad', Milena reveló que Maicelo la visitaba con frecuencia. "Sí, él siempre iba", dijo ante la pregunta de Beto Ortiz sobre si el exboxeador acudía a su departamento.

Aunque anteriormente negó cualquier relación, esta vez admitió que hubo acercamientos físicos. "Yo le estaba dando entrada a él. Sí había pasado un beso, algunas cosas así". La tensión aumentó cuando Beto le preguntó si alguna vez estuvieron en su jacuzzi. La respuesta a esta interrogante quedó en suspenso y se espera que sea resuelta durante la transmisión del domingo 31 de agosto.

Milena Zárate expone confrontamiento con la esposa de Jonathan Maicelo

La cantante colombiana también relató un episodio en el que fue confrontada por la esposa de Maicelo, quien le preguntó directamente si tenía una relación con él. "Me dice que ella es la esposa de Maicelo, que ellos están casados desde hace muchos años y me empieza a preguntar si es verdad que yo tengo una relación con él... y yo le digo 'no'", confesó Milena. Luego, ante la pregunta del conductor sobre si había mentido, respondió sin rodeos: "Le mentí, sí".

Más adelante, revela que la tildaban de "cachuda", situación que llegó a indignarle. Ante ese panorama, Beto Ortiz, fiel a su estilo frontal, no dudó en cuestionarle: "¿Y por qué te indignas si tú no eras la novia? ¿Cómo puedes ser cachuda sin ser la novia?".

En otro fragmento del avance de 'El valor de la verdad', Milena Zárate reafirma que se besó con Jonathan Maicelo. Beto Ortiz, entre risas, le dice que el exboxeador fue "un gustico" y la imita usando una de sus frases más recordadas: "Es un cínico, no tiene sangre en la cara", la misma que lanzó años atrás contra su hermana Greissy Ortega en medio del escándalo con Edwin Sierra. Ante la broma, Milena responde entre risas: "Es un cínico".