Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre recibieron en el set de ‘Amor y fuego’ a Rosario Sasieta, abogada de Pamela López. Durante la entrevista, la letrada reveló en vivo que la trujillana ahora le exige a Christian Cueva la suma de S/ 60.000 mensuales por la manutención de sus tres hijos, lo cual incluye alimentación, vestimenta, salud, educación, entre otros gastos.

La cifra dicha por Sasieta sorprendió al conductor. Fue entonces cuando Gigi hizo un cálculo aproximado y señaló que, al cambio en dólares, el monto equivalía a unos $/ 17.000. En ese momento, ‘Peluchín’ intervino y reveló la remuneración exacta que percibe el futbolista peruano en el Emelec, de Ecuador: “Su sueldo (De Cueva) es de 25 mil dólares y le tiene que dar 17 mil dólares a sus hijos, más de la mitad”, aseguró. Ante esto, la abogada le dio la razón.

¿Cuánto dinero entrega mensualmente Christian Cueva a sus tres hijos con Pamela López?

Por ley, se le solicitó a Christian Cueva que, de manera provisional, transfiera S/12.000 mensuales a Pamela López como pensión de alimentos para sus hijos. Aún no existe una orden judicial que lo obligue a depositar los S/60.000 que ella está solicitando. Sin embargo, según la abogada Rosario Sasieta, el futbolista no está cumpliendo con ese monto provisional, ya que únicamente estaría cubriendo el costo del colegio de los menores.

Por otra parte, la jurista aclaró también que Pamela López no podría aportar económicamente a la manutención de sus herederos, puesto que, a diferencia del padre, no cuenta con un sueldo mensual fijo. “Ella siempre se dedicó a su casa y no tiene educación superior, tampoco ningún arte (...) Ella no tiene un sueldo fijo. Lo que ella gana los fines de semana (empresaria y animadora de eventos) no es siempre”, reveló Sasieta en ‘Amor y fuego’.

Pamela López iría a Ecuador a reencontrarse con Christian Cueva

Rosario Sasieta aseguró que Pamela López podría partir a Ecuador con el objetivo de conversar personalmente con Christian Cueva sobre la pensión de alimentos para sus tres hijos. “Es una estrategia”, precisó la abogada de la trujillana, aunque evitó exponer detalles.

Días antes, la todavía esposa del futbolista confirmó que viajaría a Ecuador, Guayaquil, ciudad donde reside el futbolista, para resolver directamente los conflictos legales y personales que los enfrentan. “El tema está bastante complicado, ya nos vamos a ir a Ecuador para hacer otro tipo de trámite y nos vamos a trasladar a otras instancias”, relató a Trome.