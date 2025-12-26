Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

La modelo compartió en redes el momento que vivió junto a su hija durante la entrega de regalos. Foto: Composición LR

La modelo compartió en redes el momento que vivió junto a su hija durante la entrega de regalos. Foto: Composición LR

En el marco de las celebraciones por la Navidad 2025, varias figuras del espectáculo nacional compartieron con sus seguidores cómo vivieron estas fechas junto a sus seres queridos. Una de ellas fue Melissa Paredes, quien utilizó sus redes sociales para mostrar algunos momentos de su reunión familiar, marcada por los regalos, la unión y escenas de emoción.

A través de sus historias de Instagram, la modelo dejó ver parte de su celebración navideña, la cual pasó acompañada de su familia y de su esposo, Anthony Aranda. Entre los distintos momentos que publicó, uno en especial llamó la atención de sus seguidores, al tratarse de una escena protagonizada por su hija Mía durante la entrega de regalos.

Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo navideño

Desde su cuenta oficial, la actriz compartió el instante exacto en el que su hija abrió uno de sus obsequios de Navidad y descubrió que se trataba de un iPhone 15 de color rosa. En su post, se aprecia la emoción de la menor, quien no dudó en abrazar a su madre tras ver el regalo, generando una reacción que enterneció a su familia.

La influencer acompañó el clip con un mensaje en el que explicó el significado del obsequio: “Siempre ha tenido iPhones heredados, pero era azul y moría por el rosa… y bueno”, escribió en una de sus historias.

Además del emotivo momento, la ex chica reality también mostró que ella fue sorprendida por su pareja. Según compartió en sus historias, Anthony Aranda le regaló unas gafas de la marca Miu Miu, detalle que no pasó desapercibido para la modelo, quien escribió: “Él me escucha. Le había dicho hace tiempo que quería esos lentes Miu Miu”.