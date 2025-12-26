Sigue dando que hablar. Mario Irivarren volvió a captar la atención mediática tras una reciente entrevista para América Espectáculos, donde aseguró que su relación con Onelia Molina atraviesa un buen momento. El chico reality destacó la estabilidad que hoy vive la pareja, pese a los episodios que marcaron meses anteriores.

Durante la conversación, el influencer también apeló al humor para explicar cómo es el trato con el padre de la modelo. Sus palabras llamaron la atención al reflejar un vínculo cercano, aunque con una natural cuota de protección hacia su hija.

Mario Irivarren y su relación con el papá de Onelia Molina

Irivarren no esquivó el tema familiar y explicó que su suegro siempre se mantiene atento a cada paso que da. Según comentó, esa actitud responde al profundo cariño que siente por Onelia Molina, a quien considera su mayor orgullo.

“Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima porque Onelia es la niña de sus ojos, la engreída, su adoración. A mí me encanta la familia que tiene, el padre, la madre, el hermano que tiene son espectaculares”, expresó con una sonrisa.

Mario Irivarren llena de elogios a su suegro

Pese a esa constante supervisión, Mario Irivarren dejó en claro que solo guarda palabras positivas hacia el padre de su pareja. El chico reality resaltó valores que, según afirmó, no suele encontrar con facilidad.

“Wilber es un padre espectacular, muy pocas veces en mi vida he conocido un padre tan bueno, tan presente, tan cariñoso como es él”, sentenció sin dudar.

La relación de Mario Irivarren y Onelia Molina atravesó fuerte crisis

Cabe recordar que, la pareja atravesó un breve distanciamiento tras la boda de Alejandra Baigorria, luego de que se difundiera un video donde Mario pedía conversar con su expareja Vania Bludau. Ese episodio generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

No obstante, semanas después ambos lograron reconciliarse. El influencer decidió cerrar definitivamente ese capítulo y poner fin a su amistad con la popular ‘Gringa de Gamarra’. Desde entonces, el romance con la joven modelo se mantiene firme.