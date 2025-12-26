HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Mario Irivarren sorprende tras sincerarse y revelar cómo se lleva con el papá de Onelia Molina

El chico reality, Mario Irivarren, rompió su silencio y se refirió al vínculo que mantiene con la familia de su pareja.

Mario Irivarren revela cómo se lleva con el papá de Onelia Molina.
Mario Irivarren revela cómo se lleva con el papá de Onelia Molina.

Sigue dando que hablar. Mario Irivarren volvió a captar la atención mediática tras una reciente entrevista para América Espectáculos, donde aseguró que su relación con Onelia Molina atraviesa un buen momento. El chico reality destacó la estabilidad que hoy vive la pareja, pese a los episodios que marcaron meses anteriores.

Durante la conversación, el influencer también apeló al humor para explicar cómo es el trato con el padre de la modelo. Sus palabras llamaron la atención al reflejar un vínculo cercano, aunque con una natural cuota de protección hacia su hija.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: 'Me ganó la competencia'

lr.pe

Mario Irivarren y su relación con el papá de Onelia Molina

Irivarren no esquivó el tema familiar y explicó que su suegro siempre se mantiene atento a cada paso que da. Según comentó, esa actitud responde al profundo cariño que siente por Onelia Molina, a quien considera su mayor orgullo.

“Mi suegro nunca va a dejar de tener el ojo encima porque Onelia es la niña de sus ojos, la engreída, su adoración. A mí me encanta la familia que tiene, el padre, la madre, el hermano que tiene son espectaculares”, expresó con una sonrisa.

Mario Irivarren llena de elogios a su suegro

Pese a esa constante supervisión, Mario Irivarren dejó en claro que solo guarda palabras positivas hacia el padre de su pareja. El chico reality resaltó valores que, según afirmó, no suele encontrar con facilidad.

Wilber es un padre espectacular, muy pocas veces en mi vida he conocido un padre tan bueno, tan presente, tan cariñoso como es él”, sentenció sin dudar.

PUEDES VER: Mario Irivarren contó que su mamá gastó S/ 1.600 en un árbol navideño y le dijo: 'No me alcanzó, hijo'

lr.pe

La relación de Mario Irivarren y Onelia Molina atravesó fuerte crisis

Cabe recordar que, la pareja atravesó un breve distanciamiento tras la boda de Alejandra Baigorria, luego de que se difundiera un video donde Mario pedía conversar con su expareja Vania Bludau. Ese episodio generó comentarios y especulaciones en redes sociales.

No obstante, semanas después ambos lograron reconciliarse. El influencer decidió cerrar definitivamente ese capítulo y poner fin a su amistad con la popular ‘Gringa de Gamarra’. Desde entonces, el romance con la joven modelo se mantiene firme.

Notas relacionadas
Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

Mario Irivarren recibe críticas por revelar que ya no le regalará un iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia”

LEER MÁS
Mario Irivarren envia fuerte mensaje a Brian Rullan por exponer chats de su ruptura con Laura Spoya: "Los detalles personales son personales"

Mario Irivarren envia fuerte mensaje a Brian Rullan por exponer chats de su ruptura con Laura Spoya: "Los detalles personales son personales"

LEER MÁS
Onelia Molina evidencia la buena relación que comparte con la mamá de Mario Irivarren: "Ella es mi confidente"

Onelia Molina evidencia la buena relación que comparte con la mamá de Mario Irivarren: "Ella es mi confidente"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

LEER MÁS
Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

Pamela López publica videollamada de Christian Cueva durante celebración navideña en aparente estado de ebriedad

LEER MÁS
Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con emotivo mensaje: "El amor vuelve a florecer en mi vida"

LEER MÁS
Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

Melissa Paredes sorprende a su hija con especial regalo en celebración navideña: ‘Moría por el rosa’

LEER MÁS
Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, explica por qué lo vieron junto a Ana Lucía Urbina y exige que no los vinculen más: "No hablen tonterías"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: “No come ni deja comer”

¡El agua más rica del Perú está de regreso! Agua Marina alista su retorno a los escenarios en 2026 tras pausa por atentados

Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: “Cállate, no te metas”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025