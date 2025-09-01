HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a diplomático de Indonesia en Lima     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Entretenimiento

Rosario Sasieta revela la suma de dinero que Pamela López recibe ahora de Christian Cueva por asignación anticipada de alimentos

Rosario Sasieta expuso el monto exacto en miles de soles que Pamela López recibe actualmente de Christian Cueva para la alimentación de sus hijos. La abogada ya no defenderá más a la trujillana y le deseó lo mejor.  

Rosario Sasieta anunció que no defenderá más a Pamela López. Foto: Composición LR/América Tv/Instagram.
Rosario Sasieta anunció que no defenderá más a Pamela López. Foto: Composición LR/América Tv/Instagram.

Rosario Sasieta anunció que ya no será más la abogada de Pamela López, luego de que ambas decidieran dar por terminado su acuerdo. La jurista hizo oficial la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, donde felicitó a la trujillana por los logros alcanzados en su lucha legal para obtener una pensión de alimentos de Christian Cueva, padre de sus tres hijos.

En su anuncio, Sasieta destacó que, durante el tiempo que asumió la defensa legal de López, consiguió que la madre de familia reciba ahora la suma de S/12.000 mensuales por asignación anticipada de alimentos. Además, señaló que el futbolista, actualmente en Ecuador, accedió a conciliar respecto al régimen de visitas de sus menores hijos.

Anuncio de Rosario Sasieta que fue compartido por Pamela López en sus redes. Foto: Instagram.

Anuncio de Rosario Sasieta que fue compartido por Pamela López en sus redes. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

lr.pe

Rosario Sasieta enumera los logros que alcanzó Pamela López bajo su asesoría

En el comunicado donde Rosario Sasieta anunció que no trabajará más con Pamela López, la abogada resaltó los principales avances obtenidos durante su gestión legal con la trujillana: la pensión de S/ 12.000 mensuales por parte de Christian Cueva que recibe actualmente y la conciliación sobre el régimen de visitas.

“Queremos indicar que actualmente la Sra, López ya está cobrando una suma ascendente a S/ 12.000 y que desde el 19 de agosto de 2025 hemos logrado una conciliación con el Sr. Christian Cueva sobre el régimen de visitas a sus menores hijos ante el sexto juzgado de Familia de Lima”, escribió Sasieta.

Finalmente, la abogada deseó lo mejor a López tras el fin de su vínculo laboral. “Le deseamos los mejores éxitos a la Sra. Pamela López, quien en señal de conformidad suscribe el presente comunicado. El documento lleva las firmas de ambas y fue compartido por la trujillana en sus historias de Instagram, acompañado de un emoji de agradecimiento.

PUEDES VER: Abogada de Pamela López lanza alerta a Christian Domínguez tras exponerse que Pamela Franco mantendría a Christian Cueva

lr.pe

¿Rosario Sasieta le cobraba a Pamela López por su trabajo como abogada?  

Según el comunicado de Rosario Sasieta, la jurista afirmó que no cobró ninguna cantidad de dinero por sus servicios, ya que todo fue “Ad honorem”, es decir, una labor sin remuneración. El contrato entre la abogada y la aún esposa de Christian Cueva empezó en agosto del 2024 y finalizó en agosto del presente año.

Durante ese tiempo, la jurista acompaño a López en diferentes programas de televisión, explicando con detalle los procesos legales que esta emprendía en su lucha legal contra el futbolista. Ahora, la influencer anunció que su nuevo defensor será el abogado Gino Paolo Zamora.  

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Abogada de Pamela López se 'burla' de Pamela Franco tras respuesta a carta notarial: "¿Dignidad? ¿Honor?"

Abogada de Pamela López se 'burla' de Pamela Franco tras respuesta a carta notarial: "¿Dignidad? ¿Honor?"

Abogada de Pamela López lanza alerta a Christian Domínguez tras exponerse que Pamela Franco mantendría a Christian Cueva

Abogada de Pamela López lanza alerta a Christian Domínguez tras exponerse que Pamela Franco mantendría a Christian Cueva

