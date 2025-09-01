‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “Qué fogosos”

‘Amor y fuego’ expuso imágenes de Andrea San Martín y Yerko tomados de la mano durante el concierto de Beéle el fin de semana, lo que desató rumores de que habrían retomado su relación. Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención fue cuando las cámaras enfocaron sus rostros: ambos aparecían manchados, aparentemente, con labial rojo alrededor de la boca y nariz, además de lucir lentes oscuros.

Los conductores ‘Peluchín’ y Gigi Mitre quedaron impactados en vivo al notar ese extraño detalle preguntándose qué era exactamente. “¿Qué le pasó a Andrea San Martín en la cara?”, cuestionó Rodrigo Gonzales, mientras que su compañera planteó su hipótesis: “La han chapado, qué fogosos”. Sin embargo, el presentador negó esa posibilidad y afirmó que se podría tratar de una reacción alérgica.

‘Peluchín’ y Gigi Mitre sorprendidos al ver los rostros de Andrea San Martín y Yerko

‘Peluchín’ no creyó en un inicio que se tratara de un beso, y para él, se podría deber a un tratamiento de belleza. “Tiene los cachetes como si tuviera una alergia”, opinó. Gigi Mitre, por su parte, también barajó la posibilidad de que Andrea San Martín se hubiera raspado.

Sin embargo, al notar que Yerko presentaba las mismas manchas que la exchica reality, ambos conductores llegaron a la conclusión de que probablemente se trataba de un beso apasionado. “Pero qué tipo de besos se han dado. Qué manera de demostrar su amor en público es esa forma, hubo mucha fuerza y pasión”, comentó sonriente Rodrigo Gonzales.

Por su parte, Gigi Mitre cuestionó la situación y lo calificó de extraño. “Pero se van a un concierto a besarse, qué raro, ¿Dónde se esconden?, qué fogosos, ¿no?”, afirmó en vivo.

Andrea San Martín expone el monto que recibirá por pensión de alimentos tras ganar demanda a expareja

En agosto de este año, Andrea San Martín obtuvo una victoria legal frente a Juan Víctor Sánchez, con quien tiene una hija en común. La 'ojiverde' exigió un aumento en la pensión alimentaria de la menor y el juez falló a su favor.

Con esta resolución, la exintegrante de ‘Combate’ recibirá un total de S/2.000 mensuales, tras oficializarse un aumento de S/600. Sin embargo, la modelo prefirió mantener cautela frente a las cámaras y no mostrar entusiasmo. “Uy, no hablo nada de este tema. Ya hace rato que no hablo nada, de ningún tema legal ni nada personal”, señaló la influencer.