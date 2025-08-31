La reciente estadía de Nicola Porcella en Perú no ha pasado desapercibida. Más allá de su retorno a la escena mediática local, el actor y exchico reality fue protagonista de un sorpresivo encuentro con Jefferson Farfán y el modelo brasileño Rafael Cardoso, lo que ha generado fuertes rumores sobre un nuevo emprendimiento que involucraría a las tres figuras públicas.

Una fotografía de Porcella en sus redes sociales, en la que aparece junto a Farfán y Cardoso, encendió rápidamente las alarmas entre sus seguidores. Lo que más llamó la atención fueron las frases que acompañaron la publicación: “Se vienen cositas” y la ya conocida expresión del exfutbolista: “Dame luz, bebé”, lo que dio pie a especulaciones sobre un nuevo proyecto.

Foto: captura

Jefferson Farfán y Nicola Porcella se reúnen

La imagen viralizada no fue tomada en un evento social ni en una simple reunión de amigos. Según fuentes cercanas al entorno de los involucrados, el encuentro habría tenido como propósito evaluar un plan de negocios en el que tanto Jefferson Farfán como Nicola Porcella estarían sumando fuerzas para lanzar una propuesta conjunta en el mercado peruano.

Cabe recordar que Farfán ha sabido mantenerse vigente fuera de las canchas gracias a sus inversiones en diversos sectores, incluyendo moda, gastronomía y entretenimiento. Por su parte, Nicola, tras su paso por la televisión mexicana y su destacada participación en el reality 'La casa de los famosos México', ha demostrado interés en expandirse a través de proyectos.

Nicola Porcella se reúne con el CEO de América TV

Otro momento clave durante la visita de Porcella a Lima fue su reunión con Fernando Muñiz, actual CEO de América Televisión, que generó diversos comentarios en la prensa especializada. Sin embargo, el propio Nicola se encargó de aclarar que el encuentro no tuvo relación con un regreso a la pantalla chica, sino con una propuesta ligada al ámbito digital y corporativo.

“Fui por un tema totalmente fuera de TV, porque la persona con la que yo tuve la reunión ha trabajado muchos años en Televisa y era un tema de eso”, explicó Porcella durante una entrevista en el programa ‘Amor y fuego’.