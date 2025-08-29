HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Inmobiliaria revela el millonario precio de la mansión de Jefferson Farfán en La Planicie que estaría a la venta

El programa ‘Ouke’, conducido por Carlos Orosco, se contactó con la inmobiliaria encargada de la venta y reveló el elevado costo en millones de dólares de la lujosa propiedad de Jefferson Farfán. 

Jefferson Farfán actualmente tiene 40 años. Foto: Instagram.
Jefferson Farfán actualmente tiene 40 años. Foto: Instagram.

Jefferson Farfán habría puesto a la venta su lujosa mansión en La Planicie, luego de que se viralizara un video en redes publicado por la empresa inmobiliaria ‘Materializa Homes’, en el que se muestra la exclusiva propiedad. Aunque en el anuncio no se menciona el nombre del exfutbolista, las imágenes del interior de la casa lo delatan.

El programa ‘Ouke’, liderado por Carlos Orosco, abordó el tema en su más reciente emisión y se comunicó con la inmobiliaria responsable de la venta. La empresa reveló que el precio de la mansión asciende a 4.5 millones de dólares, cifra que dejó sorprendidos a los conductores Daniel Marquina, Macla Yamada y Jhovan Tomasevich.

PUEDES VER: Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

lr.pe

¿Qué hay dentro de la mansión de Jefferson Farfán?

Según la presentación de la inmobiliaria Materializa Homes, la lujosa mansión de Jefferson Farfán cuenta con más de 2 mil metros cuadrados, distribuidos en amplias salas, comedores, gimnasio, una inmensa piscina, dormitorios con balcones y diversos ambientes, entre ellos la famosa discoteca privada ‘La Caliente’, aunque este último no fue mencionado en el video.  

Cabe recordar que esta propiedad está ubicada en La Molina y fue el lugar donde Jefferson Farfán se fue a vivir tras su separación de Melissa Klug. Allí solía reunirse con amigos, compartir tiempo con sus hijos y organizar almuerzos de camarería.

PUEDES VER: Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

lr.pe

Orosco asegura que Farfán habría puesto a la venta su mansión por sus líos judiciales con Melissa Klug

Durante el programa ‘Ouke’, Carlos Orosco aseguró que cuenta con información sobre los motivos que habrían llevado a Jefferson Farfán a poner en venta su mansión de La Planicie.

“Yo por interno manejo que Farfán estaría vendiendo esa casa porque, tú sabes que él siempre con juicios, y salió la información de que Melissa Klug quiere la pensión de sus hijos hasta los 28 años”, afirmó el streamer.

