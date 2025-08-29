Durante su participación en el podcast ‘Por no decirlo’, Nicola Porcella sorprendió al abrir un episodio complejo de su pasado profesional y personal: las grabaciones de la telenovela 'Ven, baila quinceañera', en la que compartió escena con su entonces expareja, Angie Arizaga. El también exintegrante de realities reconoció que, en aquel momento, la tensión era constante por el seguimiento de los medios y la expectativa del público.

Nicola Porcella, quien regresó recientemente al Perú tras consolidar su carrera actoral en México, reveló que trabajar junto a Angie Arizaga en ese contexto fue una experiencia difícil de manejar. “No era fácil grabar. Imagínate todo lo que estaba pasando alrededor. Teníamos que hacer una escena y estaba toda la producción de América TV viendo si pasaba algo”, señaló el actor con evidente sinceridad.

Nicola Porcella expone tenso momento con Angie Arizaga

En un tono reflexivo, Nicola Porcella reconoció que su falta de experiencia actoral en ese entonces influyó en la manera en la que enfrentó las grabaciones junto a Angie Arizaga. Ambos eran figuras altamente mediáticas debido a su relación sentimental, y el haber terminado poco antes de coincidir en la producción televisiva elevó la tensión dentro y fuera del set.

“Imagínense lo tenso que era... era supercomplicado. De repente, con los años vas adquiriendo más experiencia y sabes que tienes que dejar eso de lado, pero en ese momento yo no sabía cómo hacerlo”, expresó Porcella. La confesión generó impacto entre sus seguidores, quienes no conocían los detalles detrás de su participación en 'Ven, baila quinceañera', emitida por América Televisión en 2015.

La tormentosa relación de Nicola Porcella y Angie Arizaga

Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron una de las relaciones más comentadas del espectáculo peruano, con una exposición mediática constante desde sus inicios en programas como 'Esto es guerra'. Su vínculo sentimental, que terminó en medio de controversias, fue seguido de cerca por la prensa y el público, lo que intensificó la atención cuando ambos coincidieron en una ficción televisiva.

Aunque ambos evitaron escándalos durante el rodaje, el actor dejó entrever que el peso emocional fue considerable. “Para ninguno de los dos era fácil”, subrayó Porcella, confirmando que la presión sobre lo que pueda pasar entre ambos era vigilada incluso por los altos mandos de la producción.