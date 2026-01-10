Pati Lorena asegura que Gisela Valcárcel fue cortejada por años por un pretendiente que luego falleció: "Le enviaba flores todos los sábados"
Según la exproductora de Gisela Valcárcel, el misterioso galán era el mismo al que la 'Señito' llamó en pleno show y a quien le pidió revelar cuánto tiempo la había estado esperando desde que confesó su amor.
Pati Lorena ha sorprendido con su más reciente afirmación sobre Gisela Valcárcel. En una entrevista, la exproductora de la 'Señito' compartió una historia de cortejo que duró muchos años, pero no tuvo un final feliz. Según compartió, la emblemática conductora fue pretendida durante bastante tiempo por un galán que estaba muy enamorado de ella. Lamentablemente, esa persona falleció, hecho que habría significado una pérdida para ambas, pues era amigo de las dos.
Esta anécdota ha sorprendido al público de la también empresaria, quien estuvo casada en dos oportunidades y que, en los últimos años, no ha confirmado ninguna relación sentimental. Sin embargo, sí ha expresado su deseo de encontrar el amor nuevamente.
Gisela Valcárcel habría sido corteja durante años por galán que luego murió, según Pati Lorena
La exproductora de Gisela Valcárcel compartió esta revelación en el podcast 'Show Pe'. Según relató, el pretendiente de la 'Señito' fue constante en sus atenciones, enviándole flores todos los sábados al programa desde 2008 hasta que ella dejó la TV. Al ser consultada si aquellas muestras de afecto se prolongaron hasta hace dos años, la personalidad de internet confirmó que así fue.
Además, Pati Lorena reveló que este hombre no solo era amigo de ambas, sino que incluso llegó a tener una interacción pública con la conductora, cuando se comunicaron por teléfono en pleno show. Sin embargo, lamentablemente falleció tiempo después. "Yo sabía quién era. Se veía con ella, era un amigo de nosotros. Es más, hay un programa donde ella lo llama por teléfono y él le contesta. Él falleció. Un gran amigo nuestro, pero era galán de Gisela. Estaba enamoradísimo de ella, proclamaba su amor", afirmó.
¿Gisela y su galán misterioso llegan a tener un romance?
De acuerdo con Pati Lorena, el misterio sobre si Gisela y su pretendiente llegaron a tener una relación más allá de la amistad no pudo resolverse, pese a que ella misma les consultaba directamente al respecto. "Nunca se supo. Yo siempre los fastidiaba. Les decía en la cara, en las reuniones: 'Es imposible que un tipo esté detrás tuyo tantos años y tú no le des el giro'", recordó.
Cabe precisar que la comunicación a la que hace referencia Pati Lorena corresponde a la llamada telefónica que la 'Señito' sostuvo con su galán durante la edición del 15 de agosto de 2015 de 'El Gran Show'. En aquella ocasión, la conductora no dudó en señalar, mientras conversaba con él, que el hombre le había confesado su amor. Incluso, la empresaria llegó a pedirle —ante la mirada atónita de Carlos Cacho— que revelara cuánto tiempo la había estado esperando desde que le expresó sus sentimientos.