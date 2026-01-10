HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Espectáculos

Pati Lorena asegura que Gisela Valcárcel fue cortejada por años por un pretendiente que luego falleció: "Le enviaba flores todos los sábados"

Según la exproductora de Gisela Valcárcel, el misterioso galán era el mismo al que la 'Señito' llamó en pleno show y a quien le pidió revelar cuánto tiempo la había estado esperando desde que confesó su amor.

La productora Pati Lorena afirmó que llegó a preguntarle a Gisela y a su galán si ambos tuvieron una relación.
La productora Pati Lorena afirmó que llegó a preguntarle a Gisela y a su galán si ambos tuvieron una relación. | Foto: composición LR/América TV

Pati Lorena ha sorprendido con su más reciente afirmación sobre Gisela Valcárcel. En una entrevista, la exproductora de la 'Señito' compartió una historia de cortejo que duró muchos años, pero no tuvo un final feliz. Según compartió, la emblemática conductora fue pretendida durante bastante tiempo por un galán que estaba muy enamorado de ella. Lamentablemente, esa persona falleció, hecho que habría significado una pérdida para ambas, pues era amigo de las dos.

Esta anécdota ha sorprendido al público de la también empresaria, quien estuvo casada en dos oportunidades y que, en los últimos años, no ha confirmado ninguna relación sentimental. Sin embargo, sí ha expresado su deseo de encontrar el amor nuevamente.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tula Rodríguez se 'venga' de Johanna San Miguel 15 años después de polémica comparación con Gisela Valcárcel: 'Dímelo en mi cara'

lr.pe

Gisela Valcárcel habría sido corteja durante años por galán que luego murió, según Pati Lorena

La exproductora de Gisela Valcárcel compartió esta revelación en el podcast 'Show Pe'. Según relató, el pretendiente de la 'Señito' fue constante en sus atenciones, enviándole flores todos los sábados al programa desde 2008 hasta que ella dejó la TV. Al ser consultada si aquellas muestras de afecto se prolongaron hasta hace dos años, la personalidad de internet confirmó que así fue.

Además, Pati Lorena reveló que este hombre no solo era amigo de ambas, sino que incluso llegó a tener una interacción pública con la conductora, cuando se comunicaron por teléfono en pleno show. Sin embargo, lamentablemente falleció tiempo después. "Yo sabía quién era. Se veía con ella, era un amigo de nosotros. Es más, hay un programa donde ella lo llama por teléfono y él le contesta. Él falleció. Un gran amigo nuestro, pero era galán de Gisela. Estaba enamoradísimo de ella, proclamaba su amor", afirmó.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: 'Producto de su esfuerzo'

lr.pe

¿Gisela y su galán misterioso llegan a tener un romance?

De acuerdo con Pati Lorena, el misterio sobre si Gisela y su pretendiente llegaron a tener una relación más allá de la amistad no pudo resolverse, pese a que ella misma les consultaba directamente al respecto. "Nunca se supo. Yo siempre los fastidiaba. Les decía en la cara, en las reuniones: 'Es imposible que un tipo esté detrás tuyo tantos años y tú no le des el giro'", recordó.

Cabe precisar que la comunicación a la que hace referencia Pati Lorena corresponde a la llamada telefónica que la 'Señito' sostuvo con su galán durante la edición del 15 de agosto de 2015 de 'El Gran Show'. En aquella ocasión, la conductora no dudó en señalar, mientras conversaba con él, que el hombre le había confesado su amor. Incluso, la empresaria llegó a pedirle —ante la mirada atónita de Carlos Cacho— que revelara cuánto tiempo la había estado esperando desde que le expresó sus sentimientos.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

LEER MÁS
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

LEER MÁS
Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: "Ella es prácticamente parte de mi familia"

LEER MÁS
Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

Daniela Darcourt envía cariñoso mensaje a Luis Advíncula y celebra su ingreso a Alianza Lima: "¡Te amo!"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

Gisela Valcárcel muestra su casa de playa por primera vez y sorprende en redes con el antes y después: "Producto de su esfuerzo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Espectáculos

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Connie Chaparro dedica romántico mensaje a Sergio Galliani por sus 16 años de matrimonio: “Una vida construida con amor y respeto”

Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: “Quedará increíble”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025