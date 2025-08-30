HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Espectáculos

'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, se quiebra al recordar a exfutbolista tras salir en libertad luego de 11 meses: "Me duele bastante"

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, quedó libre tras casi un año y, en entrevista para 'Día D', se mostró contrariado y emocionado al recordar la relación que tenía con el exfutbolista, la cual, hoy, está completamente rota.

'Cri Cri' salió en libertad tras casi un año. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
'Cri Cri' salió en libertad tras casi un año. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo Jefferson Farfán, reapareció públicamente luego de obtener su libertad tras pasar 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho. El joven empresario, en una reciente entrevista con el programa dominical 'Día D', ofreció un emotivo testimonio donde rememoró su vínculo familiar con la ‘Foquita’.

La entrevista, emitida como adelanto por el programa de ATV, mostró a 'Cri Cri' notablemente afectado. Cabe recalcar que, previo a la denuncia y su posterior detención, Martínez Guadalupe y Farfán eran muy unidos. Ambos compartían en diversas fiestas y reuniones y daban a notar su vínculo mediante fotos que quedaron registrados en redes sociales.

PUEDES VER: Esposa de ‘Cri Cri’ rompe su silencio tras su liberación y revela que Jefferson Farfán no se ha comunicado con ellos

lr.pe

'Cri Cri' se conmueve al recordar relación con Jefferson Farfán

Durante la conversación con el equipo de 'Día D', el primo de Farfán habló con nostalgia sobre el lazo familiar que los unía desde pequeños. Visiblemente conmovido, Martínez Guadalupe lamentó cómo la acusación afectó no solo su vida personal y legal, sino también su relación con el exjugador de la selección peruana.

“Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó con voz entrecortada. Estas declaraciones de 'Cri Cri' revelan una fractura emocional difícil de reparar, pues él y Jefferson Farfán compartieron momentos importantes tanto a nivel familiar como deportivo.

PUEDES VER: Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

lr.pe

Cristian Martínez Guadalupe sale en libertad tras 11 meses

Cristian Martínez Guadalupe recuperó su libertad el pasado miércoles 27 de agosto, al salir del Ministerio Público poco antes de las 2:00 p. m. Con ello, se puso fin a un periodo de encarcelamiento de casi un año —exactamente 11 meses y seis días— que, según su entorno cercano, fue injusto.

La detención de Martínez se remonta a septiembre de 2024, cuando fue acusado de presunta violación sexual al interior de la casa de Jefferson Farfán, ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en La Molina.

Notas relacionadas
Exponen el millonario costo de la mansión de Jefferson Farfán en La Molina, que estaría en venta: “$/ 4.5 millones”

Exponen el millonario costo de la mansión de Jefferson Farfán en La Molina, que estaría en venta: “$/ 4.5 millones”

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

LEER MÁS
Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

LEER MÁS
'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel no se queda callada y responde a críticas en redes: “Algunos entienden lo que quieren”

Gisela Valcárcel no se queda callada y responde a críticas en redes: “Algunos entienden lo que quieren”

LEER MÁS
Melissa Klug sorprende al 'rogarle' a Jefferson Farfán mayor presencia en la vida de su hijo: "Para que lo ayude y motive"

Melissa Klug sorprende al 'rogarle' a Jefferson Farfán mayor presencia en la vida de su hijo: "Para que lo ayude y motive"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Espectáculos

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Peruano Velásquez abrirá el show de los Bandalos Chinos en el Parque de la Exposición

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota