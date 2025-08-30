Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo Jefferson Farfán, reapareció públicamente luego de obtener su libertad tras pasar 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho. El joven empresario, en una reciente entrevista con el programa dominical 'Día D', ofreció un emotivo testimonio donde rememoró su vínculo familiar con la ‘Foquita’.

La entrevista, emitida como adelanto por el programa de ATV, mostró a 'Cri Cri' notablemente afectado. Cabe recalcar que, previo a la denuncia y su posterior detención, Martínez Guadalupe y Farfán eran muy unidos. Ambos compartían en diversas fiestas y reuniones y daban a notar su vínculo mediante fotos que quedaron registrados en redes sociales.

'Cri Cri' se conmueve al recordar relación con Jefferson Farfán

Durante la conversación con el equipo de 'Día D', el primo de Farfán habló con nostalgia sobre el lazo familiar que los unía desde pequeños. Visiblemente conmovido, Martínez Guadalupe lamentó cómo la acusación afectó no solo su vida personal y legal, sino también su relación con el exjugador de la selección peruana.

“Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó con voz entrecortada. Estas declaraciones de 'Cri Cri' revelan una fractura emocional difícil de reparar, pues él y Jefferson Farfán compartieron momentos importantes tanto a nivel familiar como deportivo.

Cristian Martínez Guadalupe sale en libertad tras 11 meses

Cristian Martínez Guadalupe recuperó su libertad el pasado miércoles 27 de agosto, al salir del Ministerio Público poco antes de las 2:00 p. m. Con ello, se puso fin a un periodo de encarcelamiento de casi un año —exactamente 11 meses y seis días— que, según su entorno cercano, fue injusto.

La detención de Martínez se remonta a septiembre de 2024, cuando fue acusado de presunta violación sexual al interior de la casa de Jefferson Farfán, ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en La Molina.