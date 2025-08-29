Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

La posibilidad de que Jefferson Farfán haya decidido poner a la venta su residencia en La Planicie ha desatado especulaciones en redes sociales. Un reciente video compartido por la inmobiliaria Materializa Homes muestra una propiedad de lujo que presenta notables coincidencias con las imágenes que el exfutbolista ha publicado previamente en sus redes.

Aunque no existe confirmación oficial por parte del entorno de Jefferson Farfán, los detalles exhibidos en el video —como la arquitectura y algunos elementos distintivos del inmueble— han llevado a muchos usuarios a asegurar que se trata de la misma casa en la que residía el exjugador.

¿Cuánto costaría la casa de Jefferson Farfán?

La versión sobre la supuesta venta de la mansión de Jefferson Farfán cobró fuerza luego de que la inmobiliaria Materializa Homes publicara en TikTok un recorrido en video por una propiedad ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, en La Molina. Las imágenes muestran un terreno de más de 2.000 metros cuadrados, con características que recuerdan a las fotos que el exfutbolista compartió durante su etapa de actividad deportiva.

Según diversos portales en bienes raíces, el valor de propiedades de entre 1.500 y 2.000 m² en La Planicie puede superar fácilmente los 2,5 millones de dólares, especialmente si incluyen acabados de alta calidad. En el caso del inmueble mostrado por Materializa Homes, se estima un precio referencial de USD 2,6 millones, aunque el anuncio no vincula directamente esta cifra con la casa de Farfán.

Características de la propiedad en La Planicie

La residencia promovida por la inmobiliaria presenta una serie de comodidades y lujos que la ubican en la categoría de alta gama. Esta característica fue clave para que muchos internautas asociaran el inmueble con el de Jefferson Farfán, ya que él ha compartido imágenes junto a dicha piscina en publicaciones anteriores.

Otro atractivo notable es el gimnasio con vista panorámica, completamente equipado, y una habitación principal con balcón que ofrece una amplia vista al exterior. La propiedad también goza de un clima templado durante todo el año, una característica habitual en esta zona de La Molina, conocida por su altitud y tranquilidad.