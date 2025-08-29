HOYSuscripcion LR Focus

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

La mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría valorizada en más de 4 millones de dólares. Carlos Orozco, en su podcast 'OUKE', afirmó tener información sobre los motivos de la venta.

Actualmente, Melissa Klug y Jefferson Farfán se encuentran en juicio por pensión de alimentos de sus hijos.
La posible venta de la mansión de Jefferson Farfán en La Planicie, valorizada en más de 4 millones de dólares, ha generado especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión. Aunque el anuncio publicado por la inmobiliaria Materializa Homes no menciona al exfutbolista, las imágenes del inmueble coinciden con las que él ha compartido en redes sociales, lo que ha llevado a medios y seguidores a vincularlo directamente con la propiedad.

En medio de este contexto, el conductor Carlos Orozco reveló en su podcast 'OUKE' que recibió información privada sobre el supuesto motivo de la venta. "Me llegó información por interno que Farfán estaría vendiendo esta casa porque, tú sabes que Farfán siempre está con juicios, y ha salido esta información de que Melissa Klug le quiere sacar pensión hasta los 28 años de los hijos porque están estudiando", declaró el 29 de agosto.

¿Jefferson Farfán vende su mansión por presión legal? Esto dijo Carlos Orozco

Carlos Orozco, conductor de 'OUKE', aseguró que una fuente cercana le informó sobre la supuesta venta de la propiedad de Jefferson Farfán en La Molina. Según su versión, el motivo estaría relacionado con los gastos que enfrentaría el exfutbolista ante la supuesta solicitud de Melissa Klug. "Hay una ley que si tus hijos están estudiando, tú tienes que pagar. ¿Creías que a los 18 se acaba? El hijo de Farfán quiere estudiar después del colegio, quiere ir a la universidad, después maestría, después doctorado. No va a parar de estudiar", argumentó.

La mansión en cuestión cuenta con más de 2.000 metros cuadrados, piscina, gimnasio panorámico, amplias salas y acabados de lujo. El precio estimado por la inmobiliaria asciende a 4,5 millones de dólares, aunque otros portales calculan valores cercanos a los 2,6 millones, dependiendo de las condiciones del mercado. El exseleccionado nacional adquirió esta propiedad tras su separación de Melissa Klug y ha sido escenario de múltiples eventos privados.

¿Qué dijo el abogado de Melissa Klug sobre el supuesto pedido de pensión hasta los 28 de sus hijos con Farfán?

A pesar de las declaraciones de Carlos Orozco, el abogado de Melissa Klug previamente había salido al frente para aclarar los rumores sobre el supuesto pedido. En entrevista con 'Ponte en la cola', negó que exista una solicitud formal por parte de la 'Blanca de Chucuito' para extender la pensión alimenticia hasta los 28 años. "No es el caso", afirmó, explicando que su mención de esa edad fue una referencia general al marco legal vigente, no una exigencia concreta de su patrocinada.

La ley peruana establece que los padres deben brindar pensión alimenticia a sus hijos hasta que culminen sus estudios superiores, siempre que exista constancia académica. Sin embargo, cada caso se evalúa individualmente en el Poder Judicial. Por ahora, ni Farfán ni Klug se han pronunciado públicamente sobre la supuesta venta de la propiedad y los motivos detrás.

