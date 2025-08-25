HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Espectáculos

Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante: "Ustedes no pagan bien"

Nicola Porcella reapareció en América TV y protagonizó un momento incómodo en vivo con un reportero de ‘América Hoy’, dejando clara su tensión con el canal.

Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante. Foto: Composición LR/captura YouTube
Nicola Porcella protagoniza tenso momento en vivo con reportero de 'América hoy' y les hace desplante. Foto: Composición LR/captura YouTube

En una inesperada aparición en las instalaciones de América Televisión, Nicola Porcella generó revuelo al protagonizar un incómodo momento con el reportero Oswaldo Arteaga, durante una transmisión en vivo del programa 'América hoy'. El actor, que se encuentra de visita en Perú, fue abordado por las cámaras mientras se dirigía al quinto piso del canal, donde tenía una reunión en el directorio.

La actitud del exchico reality no pasó desapercibida. Porcella se mostró evasivo con la prensa local y lanzó una frase que rápidamente encendió las especulaciones sobre su relación con el canal: “Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema”. El comentario generó reacciones entre los presentadores del programa.

PUEDES VER: Nicola Porcella responde fuerte a sus críticos en Perú tras audio filtrado sobre Fernando Colunga: 'Soy más mexicano que peruano'

lr.pe

Nicola Porcella y su momento incómodo en América TV

Todo ocurrió mientras el reportero Oswaldo Arteaga se dirigía al primer piso de América TV con la intención de entrevistar a Rafael Cardozo. Grande fue su sorpresa al encontrarse con Nicola Porcella, quien ingresaba al edificio acompañado del brasileño y su pareja, Evelyn. El exchico reality se mostró serio y, pese a los intentos del periodista, evitó responder cualquier pregunta hasta ingresar al ascensor.

“¿Te veremos más seguido por acá?”, preguntó el reportero, a lo que Porcella respondió con sequedad: “No, no, no, estoy de vacaciones”. Sin embargo, al escuchar una broma de Arteaga sobre un supuesto préstamo de dinero entre él y Cardozo, Nicola no dudó en lanzar una respuesta cargada de ironía: “Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema”.

PUEDES VER: Fernando Colunga rompe su silencio tras filtración de audios de Nicola Porcella sobre su orientación: 'Es mi vocero personal'

lr.pe

Minutos después, mientras Porcella y Cardozo se dirigían al piso 5 —donde se ubica la dirección del canal—, el reportero decidió subir por las escaleras para interceptarlos nuevamente. En esa segunda interacción, la tensión se incrementó cuando Arteaga le propuso visitar el set de 'América hoy'. La respuesta del exchico reality fue tajante: “Para ustedes no, para ustedes no…”, dejando en evidencia una molestia por las críticas recibidas en el pasado por parte de las conductoras del programa.

Notas relacionadas
Actriz mexicana Ana Martín envía emotivo mensaje a Nicola Porcella tras la polémica por audios: “Te deseo éxito”

Actriz mexicana Ana Martín envía emotivo mensaje a Nicola Porcella tras la polémica por audios: “Te deseo éxito”

LEER MÁS
Magaly Medina se burla de productor mexicano tras defender a Nicola Porcella: “Si él es actor, yo soy Miss Universo”

Magaly Medina se burla de productor mexicano tras defender a Nicola Porcella: “Si él es actor, yo soy Miss Universo”

LEER MÁS
Famoso productor mexicano defiende a Nicola Porcella tras las críticas: "El chamaco le está dando al 100%”

Famoso productor mexicano defiende a Nicola Porcella tras las críticas: "El chamaco le está dando al 100%”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

Melissa Klug se emociona al halagar a Raúl Marquina, padre de su primera hija Gianella, y le dedica emotivo mensaje: "Nunca la abandonó"

LEER MÁS
Maju Mantilla hace firme pedido tras especulaciones sobre fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Déjense de suposiciones"

Maju Mantilla hace firme pedido tras especulaciones sobre fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Déjense de suposiciones"

LEER MÁS
Maju Mantilla reaparece en vivo y manda fuerte mensaje tras anuncio de separación de su esposo Gustavo Salcedo: "Voy a resolver mis problemas"

Maju Mantilla reaparece en vivo y manda fuerte mensaje tras anuncio de separación de su esposo Gustavo Salcedo: "Voy a resolver mis problemas"

LEER MÁS
Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

Gabriel Calvo aclara su relación con Keiko Fujimori tras ser vinculados sentimentalmente: "Preferiría no incentivar esto"

LEER MÁS
Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

Greissy Ortega ganó S/15.000 en 'EVDLV' tras responder 15 preguntas relacionadas a su expareja Ítalo Villaseca, Milena Zárate y más

LEER MÁS
Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota