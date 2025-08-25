En una inesperada aparición en las instalaciones de América Televisión, Nicola Porcella generó revuelo al protagonizar un incómodo momento con el reportero Oswaldo Arteaga, durante una transmisión en vivo del programa 'América hoy'. El actor, que se encuentra de visita en Perú, fue abordado por las cámaras mientras se dirigía al quinto piso del canal, donde tenía una reunión en el directorio.

La actitud del exchico reality no pasó desapercibida. Porcella se mostró evasivo con la prensa local y lanzó una frase que rápidamente encendió las especulaciones sobre su relación con el canal: “Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema”. El comentario generó reacciones entre los presentadores del programa.

Nicola Porcella y su momento incómodo en América TV

Todo ocurrió mientras el reportero Oswaldo Arteaga se dirigía al primer piso de América TV con la intención de entrevistar a Rafael Cardozo. Grande fue su sorpresa al encontrarse con Nicola Porcella, quien ingresaba al edificio acompañado del brasileño y su pareja, Evelyn. El exchico reality se mostró serio y, pese a los intentos del periodista, evitó responder cualquier pregunta hasta ingresar al ascensor.

“¿Te veremos más seguido por acá?”, preguntó el reportero, a lo que Porcella respondió con sequedad: “No, no, no, estoy de vacaciones”. Sin embargo, al escuchar una broma de Arteaga sobre un supuesto préstamo de dinero entre él y Cardozo, Nicola no dudó en lanzar una respuesta cargada de ironía: “Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema”.

Minutos después, mientras Porcella y Cardozo se dirigían al piso 5 —donde se ubica la dirección del canal—, el reportero decidió subir por las escaleras para interceptarlos nuevamente. En esa segunda interacción, la tensión se incrementó cuando Arteaga le propuso visitar el set de 'América hoy'. La respuesta del exchico reality fue tajante: “Para ustedes no, para ustedes no…”, dejando en evidencia una molestia por las críticas recibidas en el pasado por parte de las conductoras del programa.