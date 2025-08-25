El programa 'Amor y fuego' difundió imágenes exclusivas donde se observa a Nicola Porcella compartiendo a altas horas de la noche con Flor Ortola, y al día siguiente, la exchica reality fue captada saliendo del departamento del actor. La pareja ya había sido vinculada previamente, pues la joven peruana asistió al cumpleaños del actor en México hace más de cinco meses.

Nicola Porcella pasó una noche de diversión con Flor Ortola en una discoteca limeña el último fin de semana. El popular ‘Novio de México’ fue captado saliendo del lugar junto a la exchica reality y ambos se dirigieron al departamento del actor, donde pasaron la noche.