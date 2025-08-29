La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán vuelve a ocupar titulares tras recientes declaraciones de la empresaria en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Durante una entrevista, la empresaria expresó su descontento con el exfutbolista por su aparente falta de compromiso en la crianza de sus hijos en común, revelando que la falta de comunicación directa ha dificultado decisiones importantes sobre su futuro.

En medio de un proceso legal por el aumento de la pensión de alimentos, la también influencer pidió públicamente a Farfán que se involucre más emocionalmente, sobre todo con su hijo menor, Jeremy, quien ha demostrado interés por seguir los pasos de su padre en el fútbol. Estas declaraciones surgen tras la ausencia del exseleccionado nacional en una segunda citación de conciliación, por lo que el caso pasaría directamente al Poder Judicial.

La 'súplica' de Melissa Klug a Jefferson Farfán por su hijo

Durante la conversación televisada con Magaly Medina, Melissa Klug no solo fue crítica con Jefferson Farfán, sino que también hizo un llamado emocional para que el exjugador participe activamente en la vida de su hijo menor, Jeremy, quien practica fútbol en su colegio.

“Él juega en el colegio y su padre ha ido solo un par de veces. Me gustaría que esté más presente y lo motive, porque el fútbol es su pasión”, afirmó la empresaria visiblemente molesta.

Además, la madre de cinco hijos señaló que todas las decisiones respecto a sus estudios y actividades deben gestionarse a través de abogados, ya que no existe una comunicación directa con el exdeportista. “Incluso los temas del colegio los tengo que manejar con ellos”, precisó.

Jefferson Farfán no habría apoyado a su hijo para que estudie en el extranjero

Otro punto que generó controversia fue la denuncia de Melissa Klug sobre la falta de apoyo de Jefferson Farfán para que su hijo mayor, Adriano, cumpla su sueño académico de estudiar fuera del país. Según explicó, aunque actualmente el joven cursa estudios de Administración en una reconocida universidad limeña, su aspiración siempre fue continuar su formación en el extranjero.

“Siempre quiso estudiar en el extranjero, y su padre lo sabe. Pero como no hay comunicación directa y todo es a través de los abogados, ellos nunca responden”, declaró Klug.

Esta situación se suma a la reciente demanda que la empresaria ha iniciado para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, argumentando que las necesidades económicas de sus hijos han crecido conforme han ido desarrollándose. El exjugador no se presentó a la segunda citación de conciliación, lo que obligará a que el proceso continúe por la vía judicial.