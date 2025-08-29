HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Melissa Klug sorprende al 'rogarle' a Jefferson Farfán mayor presencia en la vida de su hijo: "Para que lo ayude y motive"

En una sentida entrevista para Magaly Medina, Melissa Klug impactó al hacerle una conmovedora 'súplica' a Jefferson Farfán sobre su menor hijo. 

Melissa Klug enfrentada a Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melissa Klug enfrentada a Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán vuelve a ocupar titulares tras recientes declaraciones de la empresaria en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Durante una entrevista, la empresaria expresó su descontento con el exfutbolista por su aparente falta de compromiso en la crianza de sus hijos en común, revelando que la falta de comunicación directa ha dificultado decisiones importantes sobre su futuro.

En medio de un proceso legal por el aumento de la pensión de alimentos, la también influencer pidió públicamente a Farfán que se involucre más emocionalmente, sobre todo con su hijo menor, Jeremy, quien ha demostrado interés por seguir los pasos de su padre en el fútbol. Estas declaraciones surgen tras la ausencia del exseleccionado nacional en una segunda citación de conciliación, por lo que el caso pasaría directamente al Poder Judicial.

PUEDES VER: Abogado de Melissa Klug desbarata versión sobre pensión hasta los 28 años para hijos de Jefferson Farfán: 'No es el caso'

lr.pe

La 'súplica' de Melissa Klug a Jefferson Farfán por su hijo

Durante la conversación televisada con Magaly Medina, Melissa Klug no solo fue crítica con Jefferson Farfán, sino que también hizo un llamado emocional para que el exjugador participe activamente en la vida de su hijo menor, Jeremy, quien practica fútbol en su colegio.

“Él juega en el colegio y su padre ha ido solo un par de veces. Me gustaría que esté más presente y lo motive, porque el fútbol es su pasión”, afirmó la empresaria visiblemente molesta.

Además, la madre de cinco hijos señaló que todas las decisiones respecto a sus estudios y actividades deben gestionarse a través de abogados, ya que no existe una comunicación directa con el exdeportista. “Incluso los temas del colegio los tengo que manejar con ellos”, precisó.

PUEDES VER: Melissa Klug encara a Janet Barboza tras revelar que exigiría a Jefferson Farfán pagar la pensión de sus hijos hasta que cumplan 28 años

lr.pe

Jefferson Farfán no habría apoyado a su hijo para que estudie en el extranjero

Otro punto que generó controversia fue la denuncia de Melissa Klug sobre la falta de apoyo de Jefferson Farfán para que su hijo mayor, Adriano, cumpla su sueño académico de estudiar fuera del país. Según explicó, aunque actualmente el joven cursa estudios de Administración en una reconocida universidad limeña, su aspiración siempre fue continuar su formación en el extranjero.

“Siempre quiso estudiar en el extranjero, y su padre lo sabe. Pero como no hay comunicación directa y todo es a través de los abogados, ellos nunca responden”, declaró Klug.

Esta situación se suma a la reciente demanda que la empresaria ha iniciado para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, argumentando que las necesidades económicas de sus hijos han crecido conforme han ido desarrollándose. El exjugador no se presentó a la segunda citación de conciliación, lo que obligará a que el proceso continúe por la vía judicial.

Notas relacionadas
Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

LEER MÁS
Abogado de Melissa Klug desbarata versión sobre pensión hasta los 28 años para hijos de Jefferson Farfán: "No es el caso"

Abogado de Melissa Klug desbarata versión sobre pensión hasta los 28 años para hijos de Jefferson Farfán: "No es el caso"

LEER MÁS
Melissa Klug se quiebra y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Prima' de Josimar impacta al exponer prueba de embarazo en medio de reconciliación con María Fe Saldaña

'Prima' de Josimar impacta al exponer prueba de embarazo en medio de reconciliación con María Fe Saldaña

LEER MÁS
Leslie Shaw critica a Marisol tras tema con Yahaira Plasencia y lanza fuerte mensaje: "No sabía que yo era tan importante"

Leslie Shaw critica a Marisol tras tema con Yahaira Plasencia y lanza fuerte mensaje: "No sabía que yo era tan importante"

LEER MÁS
Magaly lanza fuertes criticas a Marisol por videoclip con Yahaira: "Porque graban un videoclip cree que ya son amigas"

Magaly lanza fuertes criticas a Marisol por videoclip con Yahaira: "Porque graban un videoclip cree que ya son amigas"

LEER MÁS
Josimar sorprende al regalarle lujosa camioneta a María Fe Saldaña tras la polémica por supuesta infidelidad

Josimar sorprende al regalarle lujosa camioneta a María Fe Saldaña tras la polémica por supuesta infidelidad

LEER MÁS
Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"

Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"

LEER MÁS
Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

Francisca Aronsson, popular 'Pecas' sorprende y se sincera al confesar sobre su situación amorosa: "Nunca he tenido pareja"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Espectáculos

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota