América Televisión desmiente a Gisela Valcárcel
Espectáculos

Nicola Porcella aclara rumores de romance tras ser captado cercano a Flor Ortola: “Estoy soltero hace 8 años”

Nicola Porcella se pronunció tras ser ampayado con Flor Ortola en una discoteca y negó haber besado a la modelo, quien fue vista saliendo de su departamento al día siguiente.

Nicola Porcella negó haber besado a Flor Ortola. Foto: Composición LR/Instagram/Willax

Nicola Porcella rompió su silencio sobre las imágenes del ampay en las que se especuló que habría besado a la exchica reality Flor Ortola en una discoteca. Como se recuerda, al día siguiente, las cámaras captaron a la argentina saliendo de su departamento a tempranas horas, lo que rápidamente generó rumores sobre un posible romance.

Ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, el actor peruano que actualmente triunfa en México aclaró: “Estoy soltero hace 8 años (...) Hay solamente una amistad. Somos buenos amigos, sí”. Además, descartó que las imágenes mostraran un beso con la exintegrante de 'Esto es guerra'. “Ya, si me lo ampayas ahí te tendré que aceptar, por ahora no”, respondió entre risas.

PUEDES VER: 'América hoy': Gisela Valcárcel anuncia fin de programa luego de que le impidieran ingresar a América TV

Nicola Porcella se pronuncia tras pasar la noche en su departamento con Flor Ortola

En conversación con un reportero de ‘Amor y Fuego’, Nicola Porcella negó haber estado a solas con Flor Ortola, la mejor amiga de Alejandra Baigorria, y explicó que en el ‘afterparty’ en su departamento también había varias amistades. “Ah, pero he estado con un montón de gente, no solo con Flor. Seguimos la fiesta en mi casa, había más gente, muchos amigos. No, no hay nada”, declaró.

Sin embargo, el ‘Novio de México’ comentó que, de haber un romance entre él y Flor Ortola, no habría nada de malo, ya que los dos están solteros. “Si llegara a pasar algo, estamos los dos solteros, no pasa nada. Acá no nos vamos a poner de monjes y a decir que soy un santo porque no lo soy, estoy soltero hace 8 años y creo que tampoco tiene nada de malo si pasara algo“, sostuvo.

Por el momento, aseguró que solo mantienen una buena relación de amigos. Además, al ser consultado sobre qué pasaría si salieran imágenes de un beso entre ellos, él respondió: “Nada, que estamos solteros. No le veo nada de malo, yo estoy solo hace 8 años”.

PUEDES VER: Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: 'El ladrón juzga por su condición'

Nicola Porcella sorprendió al hacer desplante a reportero

El pasado 25 de agosto, Nicola Porcella protagonizó un tenso momento con el reportero Oswaldo Arteaga durante una transmisión en vivo de ‘América Hoy’. Mientras se dirigía a una reunión en las instalaciones de América Televisión, el actor fue abordado por las cámaras y, al preguntarle si lo verían más seguido por el canal, pero él respondió de manera cortante: “No, no, no, estoy de vacaciones”.

La interacción se volvió más incómoda cuando Arteaga hizo comentarios sobre su relación con Cardozo y le sugirió visitar el set del programa. Nicola Porcella respondió con humor y cierto desdén: “Es que ustedes no pagan bien, ese es el problema” y luego, al recibir la invitación, contestó tajante: “Para ustedes no, para ustedes no…”, dejando entrever su molestia por las críticas previas recibidas por parte de las conductoras.

