Greissy Ortega impacta al confesar que agredía a su pareja Randol Pastor y él tuvo insólita reacción: “Era muy tranquilo para mí”

“Era muy tranquilo para mí, le decía, ‘déjame, yo no soy una buena persona’”, expuso la influencer Greissy Ortega al revelar detalle inédito de su relación con Randol Pastor, padre de su hijo, en 'El valor de la verdad'.

Greissy Ortega y Randol Pastor oficializaron su romance en 2024. Foto: Composición LR/Panamericana.
Greissy Ortega reveló que agredía a su actual pareja, Randol Pastor, durante los tres primeros meses de su relación. Desde el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, la influencer colombiana señaló que es algo del cual no se siente orgullosa.

“Al principio de nuestra relación, Randol era un chico muy tranquilo para mí. Como yo estaba acostumbrada a la violencia (por su ex Ítalo Villaseca) era como que primero atacó yo, antes que yo sepa que él me iba a atacar”, compartió en un inicio la exbailarina de 31 años.

Cuando Beto Ortiz formuló la pregunta, las cámaras captaron la reacción de Randol Pastor. Al principio lo tomó con humor, pero luego su expresión se tornó sería.  

Greissy Ortega revela que le pedía Randol Pastor que la dejará

Greissy Ortega contó que vivía ‘psicoseada’ tras los fuertes episodios de violencia que sufrió con Ítalo Villaseca. Debido a ese trauma, cuando inicio su romance con Randol Pastor, reaccionaba de manera defensiva y hasta le daba cachetadas cuando él se acercaba con cariño.

“Me sentía a la defensiva. Yo le decía: mejor, déjame, yo no soy una persona buena para tu vida. A veces él me tocaba la cara de cariño y sentía que me iba a pegar. Los primeros dos meses yo era la que atacaba o lo botaba”, confesó ante Beto Ortiz.

Con el tiempo, gracias a Randol Pastor, esa sensación desapareció y hoy Greissy asegura vivir en paz junto al padre de su bebé. “Con Randol me siento bien. Puedo ser yo. Sin temores ni miedos. Puedo hablar. Puedo conversar con la gente. No me obstruye. Sé que mis hijos están felices y es algo extraordinario cuando esto debe ser algo normal”, compartió.

Randol Pastor habla sobre las agresiones de Greissy Ortega

Randol Pastor reveló que las agresiones de Greissy Ortega duraron tres meses. Sin embargo, lejos de abandonarla como ella le pedía, decidió quedarse a su lado y apoyarla en el proceso de superar ese trauma.

“La entendía. Me daba un golpe, y salía un rato a fumar un cigarro y regresaba a conversar. De la nada conversábamos y me lanzaba una cachetada. Fueron varias ocasiones. Yo creo que sí he hecho como su terapista. Yo la amo mucho”, dijo con sinceridad el hermano de la exchica reality, Alisson Pastor.

