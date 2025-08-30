Milena Zárate vuelve al sillón rojo de 'El valor de la verdad' este domingo 31 de agosto, en una edición que promete sacudir la farándula nacional. La cantante colombiana, que ya ha participado en el programa conducido por Beto Ortiz, se enfrentará a un nuevo cuestionario que abordará temas familiares, sentimentales y personales. Su regreso se da apenas una semana después de la polémica aparición de su hermana Greissy Ortega, con quien mantiene una relación marcada por enfrentamientos públicos.

La producción ha adelantado que Milena responderá preguntas relacionadas con su vínculo con Jonathan Maicelo y los conflictos con Greissy, quien recientemente la acusó de agresiones y retención. Los avances muestran escenas de alta tensión y declaraciones que podrían cambiar la narrativa que se ha construido en torno a su vida privada.

¿Qué preguntas responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad'?

En esta nueva edición de 'El valor de la verdad', Milena Zárate abordará temas que han sido parte de su historia mediática. Entre ellos, destacan los conflictos con su hermana Greissy. "Me escupió", afirmó en un avance del programa sobre un violento enfrentamiento que tuvieron en la calle.

Además, la expareja de Edwin Sierra hará confesiones sobre su relación con Jonathan Maicelo, con quien habría mantenido un romance mientras él estaba casado, pese a habérselo negado a la esposa del exboxeador. "Me dice que ella es la esposa de Maicelo, que ellos están casados desde hace muchos años y me empieza a preguntar si es verdad que yo tengo una relación con él... y yo le digo 'no'", declaró.

¿A qué hora se transmite el programa?

La participación de Milena Zárate en 'El valor de la verdad' se emitirá este domingo 31 de agosto a las 10.00 p. m., inmediatamente después del programa 'Panorama', por la señal abierta de Panamericana Televisión. El horario se mantiene como parte de la programación habitual del canal, que ha logrado posicionar el espacio de Beto Ortiz como uno de los más vistos en la franja nocturna.

Para los seguidores en otros países, el horario varía según la zona. En México, el programa podrá verse desde las 9.00 p. m., mientras que en Argentina y Uruguay estará disponible a partir de la medianoche. La producción recomienda revisar la diferencia horaria para no perderse el episodio, que promete ser uno de los más comentados de la temporada.

¿Dónde ver gratis online 'El valor de la verdad' con Milena Zárate?

Quienes no puedan seguir la transmisión por televisión, podrán ver el programa completo en el canal oficial de 'El valor de la verdad' en YouTube, donde se estrena en simultáneo. Esta opción permite acceder al contenido desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de suscripción ni pago adicional.

La edición con Milena Zárate también estará disponible en la web de Panamericana Televisión, que ofrece acceso gratuito a sus contenidos en tiempo real. Con la tensión acumulada tras las declaraciones de Greissy Ortega, el episodio se perfila como uno de los más explosivos del año.