Espectáculos

¿Gisela Valcárcel se sentaría en 'El valor de la verdad'? Beto Ortiz sorprende con inesperada respuesta: "Es una gran invitada"

¿La nueva bomba? Gisela Valcárcel rompió todo vínculo con América Televisión y podría reaparecer en los próximos días en 'El valor de la verdad'. Beto Ortiz, conductor del programa, no descartó la opción y la llenó de halagos.

Gisela Valcárcel envuelta en polémica con América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Gisela Valcárcel envuelta en polémica con América Televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La reciente ruptura entre Gisela Valcárcel y América Televisión ha abierto la puerta a nuevas posibilidades en su carrera televisiva, y Beto Ortiz no tardó en pronunciarse al respecto. En una entrevista para las redes sociales del reportero de Magaly Medina, Jhon Tirado, el conductor de 'El valor de la verdad' sorprendió al declarar que Gisela sería “una gran invitada” para su programa, ahora que ya no mantiene vínculos con el canal.

El interés por conocer el futuro de Gisela creció luego del incidente ocurrido el martes 26 de agosto, cuando se le impidió el ingreso a las instalaciones de América Televisión. Desde las afueras del canal, la conductora realizó una transmisión en vivo en la que lanzó un contundente mensaje sobre el destino del programa 'América hoy', que produce y es liderado por su hija Ethel Pozo. “Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de ‘América Hoy’ terminó”, expresó con firmeza, dejando en claro su distanciamiento definitivo con la televisora.

PUEDES VER: Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: 'El mundo da vueltas'

lr.pe

¿Gisela Valcárcel será la 'bomba' en 'El valor de la verdad'?

Ante la pregunta directa de Jhon Tirado —"¿Gisela podrá ir a 'El valor de la verdad' ahora sí? ¿Te gustaría tenerla?"— Beto Ortiz no ocultó su entusiasmo, aunque se mostró realista: “Estoy seguro de que ella no iría, pero me encantaría entrevistar a Gisela porque hace muchísimo tiempo que no la entrevisto, creo que cuando se casó con Roberto (Martínez) fue la última vez”, respondió entre risas. El comentario dejó entrever que, aunque la posibilidad sea remota, el interés está latente, sobre todo considerando el contexto de su reciente distanciamiento con América Televisión.

Cuando Tirado sugirió que, dadas las circunstancias, quizás ahora sí podría darse ese esperado encuentro televisivo, Beto no dudó en remarcar el valor de tenerla en el programa. “Bueno, es una gran invitada, si creo que sería fantástico poder conversar de nuevo con ella después de tanto tiempo. Además, tanto tiempo en el cual hemos competido, competíamos de una manera muy despiadada”, añadió.

PUEDES VER: Ethel Pozo sorprende al reaparecer fuera de Perú luego de que su madre, Gisela Valcárcel, anunciara el fin de 'América hoy'

lr.pe

Gisela Valcárcel anuncia el final de 'América hoy' en América Televisión

El martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel tenía previsto aparecer como invitada especial en 'América hoy', el programa matutino que produce su empresa GV Producciones. No obstante, lo que parecía ser una reaparición mediática se convirtió en un escándalo televisivo, luego de que la conductora revelara, a través de una transmisión en vivo desde las afueras del canal, que se le había impedido el ingreso a las instalaciones de América Televisión. “Mi participación estaba anunciada, pero me dijeron que no podía entrar”, explicó con evidente incomodidad frente a sus seguidores.

Lejos de quedarse en silencio, Gisela aprovechó la situación para lanzar un mensaje contundente sobre el destino del programa conducido por su hija Ethel Pozo, junto a Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila. “Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de América hoy terminó”, declaró con firmeza, dando por concluido el vínculo del espacio con América Televisión.

