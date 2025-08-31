'El valor de la verdad' en vivo HOY con Milena Zárate: canal, hora y dónde ver el programa vía Panamericana

El valor de la verdad EN VIVO con Milena Zárate se transmite hoy, domingo 31 de agosto, desde las 10 p.m., a través de Panamericana TV. Revisa aquí cómo verlo online, las preguntas y todos los detalles de las confesiones de la colombiana sobre la complicada relación que lleva con Greissy Ortega, su hermana, quien fue la invitada del sillón rojo en la edición pasada.

Esta nueva edición del programa conducido por Beto Ortiz, promete ser una de las más impactantes, ya que abordará desde conflictos familiares hasta una posible intromisión en el matrimonio de Jonathan Maicelo. La norteña dejó entrever en uno de los adelantos de 'EVDLV' que se habría metido en la relación que mantenía en aquel entonces, el boxeador y su expareja.

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad en vivo' hoy con Milena Zárate?

El programa se transmitirá este domingo 31 de agosto desde las 10:00 p.m. en Perú, inmediatamente después de Panorama. Sin embargo, la señal de Panamericana Televisión también permitirá seguirlo en distintos países de Latinoamérica y el mundo. Aquí los horarios por país:

Perú, Colombia y México: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 12:00 a.m. (lunes 25 de agosto)

Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.

España: 5:00 a.m. (lunes 25 de agosto)

¿Dónde ver 'El valor de la verdad en vivo' online o por TV?

El esperado episodio con Milena Zárate se podrá ver por señal abierta en Panamericana Televisión (canal 5) y en las principales operadoras de cable como Movistar TV (canal 105), DirecTV (canal 195) y Claro TV (canal 5).

Además, estará disponible en transmisión digital a través del canal oficial de YouTube de Panamericana, lo que permitirá seguir el programa en cualquier lugar del mundo sin restricciones geográficas ni necesidad de suscripción.

Preguntas que responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad' en vivo

Hasta ahora se desconocen las preguntas que deberá contestar Milena Zárate en 'El valor de la verdad', sin embargo, en el avance promocional del programa, se deduce que los cuestionamientos vendrán sobre su relación con Jonathan Maicelo, además del tormentoso vínculo familiar que, hasta la fecha, tiene con su hermana Greissy Ortega.

Canales para ver 'El valor de la verdad en vivo' desde Perú y otros países

En Perú:

Panamericana Televisión (canal 5 en señal abierta)

Movistar TV: canal 105

DirecTV: canal 195

Claro TV: canal 5

En el extranjero:

Señal en vivo de Panamericana Televisión vía YouTube oficial. Disponible en cualquier país (Estados Unidos, Europa, Latinoamérica) con conexión a internet.