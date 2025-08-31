HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas
'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas     
Espectáculos

Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

Alejandra Baigorria asistió con Said Palao, mientras que Onelia Molina llegó de la mano de Mario Irivarren. Ambas evitaron cruzarse en la celebración de bienvenida del hijo del uruguayo.

Ignacio Baladán estuvo acompañado de sus excompañeros de 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Ignacio Baladán estuvo acompañado de sus excompañeros de 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron oficialmente a su hijo en Lima en una especial fiesta. El encuentro reunió a conocidos personajes de la televisión y generó revuelo al juntar en un mismo espacio a Alejandra Baigorria y Onelia Molina, quienes mantienen una relación marcada por tensiones.

A través de historias compartidas por los propios asistentes, se pudo ver que ambas evitaron cruzarse. “Que precioso que estás y sobre todo rodeado de amor y unos increíbles papás que te aman”, expresó Onelia Molina en Instagram, en referencia al hijo de Ignacio Baladán.

PUEDES VER: ‘El valor de la verdad’ EN VIVO: hora, canal y dónde ver online todas las confesiones de Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

lr.pe

Ale Baigorria y Onelia Molina coincidieron en el cumpleaños de Ignacio Baladán y 'La Segura'

El uruguayo Ignacio Baladán y su pareja Natalia Segura llegaron al Perú para celebrar la presentación oficial de su bebé nacido en Colombia. La fiesta, realizada en Lima, reunió a varias figuras de la televisión como Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y María Pía Copello. Sin embargo, las miradas se concentraron en Alejandra Baigorria y Onelia Molina, quienes coincidieron en el mismo evento.

La 'Gringa de Gamarra' acudió acompañada de su esposo Said Palao, mientras que Onelia Molina llegó de la mano de Mario Irivarren. Por un lado, Alejandra Baigorria compartió mesa con María Pía Copello y su hija, mientras que la odontóloga estuvo junto con el excombatiente, Ignacio Baladán y 'La Segura'.

PUEDES VER: Alondra García Miró sorprende al comprarse tremendo departamento en Lima y muestra cómo es: 'Feliz de tener un hogar'

lr.pe

¿Alejandra Baigorria y Mario Irivarren terminaron su amistad?

El distanciamiento entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria ha sido tema de debate en diversos programas de espectáculos. En 'América hoy', Onelia Molina fue consultada sobre la supuesta ruptura de la amistad entre el exchico reality y la empresaria. “No sé, tendrían que preguntarle a él”, respondió la odontóloga.

Asimismo, aclaró que la relación de Mario con Alejandra no influye en su vida personal: “No es tema de conversación y no influye en nada en nuestra relación. Repito, deberían preguntárselo a él”.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria anuncia planes de embarazo con Said Palao: "Espero estar con 'pancita'"

Alejandra Baigorria anuncia planes de embarazo con Said Palao: "Espero estar con 'pancita'"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS
Jefferson Farfán celebra victoria de su hijo tras pedido de Melissa Klug de apoyarlo en el fútbol: "Bien ganado"

Jefferson Farfán celebra victoria de su hijo tras pedido de Melissa Klug de apoyarlo en el fútbol: "Bien ganado"

LEER MÁS
Rodrigo Cuba sorprende al exponer la verdadera relación que ahora tiene con Melissa Paredes: "Ella sabe"

Rodrigo Cuba sorprende al exponer la verdadera relación que ahora tiene con Melissa Paredes: "Ella sabe"

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: horario y dónde ver online todas las confesiones de Milena Zárate en Panamericana TV

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: horario y dónde ver online todas las confesiones de Milena Zárate en Panamericana TV

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

LEER MÁS
Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Espectáculos

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Peruano Velásquez abrirá el show de los Bandalos Chinos en el Parque de la Exposición

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota