Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron oficialmente a su hijo en Lima en una especial fiesta. El encuentro reunió a conocidos personajes de la televisión y generó revuelo al juntar en un mismo espacio a Alejandra Baigorria y Onelia Molina, quienes mantienen una relación marcada por tensiones.

A través de historias compartidas por los propios asistentes, se pudo ver que ambas evitaron cruzarse. “Que precioso que estás y sobre todo rodeado de amor y unos increíbles papás que te aman”, expresó Onelia Molina en Instagram, en referencia al hijo de Ignacio Baladán.

Ale Baigorria y Onelia Molina coincidieron en el cumpleaños de Ignacio Baladán y 'La Segura'

El uruguayo Ignacio Baladán y su pareja Natalia Segura llegaron al Perú para celebrar la presentación oficial de su bebé nacido en Colombia. La fiesta, realizada en Lima, reunió a varias figuras de la televisión como Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y María Pía Copello. Sin embargo, las miradas se concentraron en Alejandra Baigorria y Onelia Molina, quienes coincidieron en el mismo evento.

La 'Gringa de Gamarra' acudió acompañada de su esposo Said Palao, mientras que Onelia Molina llegó de la mano de Mario Irivarren. Por un lado, Alejandra Baigorria compartió mesa con María Pía Copello y su hija, mientras que la odontóloga estuvo junto con el excombatiente, Ignacio Baladán y 'La Segura'.

¿Alejandra Baigorria y Mario Irivarren terminaron su amistad?

El distanciamiento entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria ha sido tema de debate en diversos programas de espectáculos. En 'América hoy', Onelia Molina fue consultada sobre la supuesta ruptura de la amistad entre el exchico reality y la empresaria. “No sé, tendrían que preguntarle a él”, respondió la odontóloga.

Asimismo, aclaró que la relación de Mario con Alejandra no influye en su vida personal: “No es tema de conversación y no influye en nada en nuestra relación. Repito, deberían preguntárselo a él”.