HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: "No influye"

Circulan rumores de un presunto distanciamiento entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria tras la boda de la exchica reality. Así reaccionó Onelia Molina.

Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Difusión/captura América TV
Onelia Molina lanza inesperado comentario sobre posible fin de amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/Difusión/captura América TV | Foto: Composición LR/Difusión/captura América TV

Onelia Molina sigue en el ojo público tras confirmar que retomó salidas con Mario Irivarren luego de su separación, provocada por la polémica boda de Alejandra Baigorria. En las últimas semanas, la pareja viajó al extranjero, compartiendo pistas que avivan rumores de una reconciliación.

En 'América hoy', Onelia fue consultada sobre un posible distanciamiento entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria. La chica reality dejó entrever que, actualmente, ambos podrían no tener comunicación y concluyó con un: “Tendrían que preguntarle a él”.

PUEDES VER: Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

lr.pe

Onelia Molina sobre "pelea" entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria

Onelia Molina visitó el set de 'América hoy' para hablar sobre su reconciliación con Mario Irivarren; sin embargo, Janet Barboza no pudo evitar consultarle también por Alejandra Baigorria. La modelo participó en una secuencia en la que se debatía la importancia de “expulsar las amistades peligrosas”, lo que llevó a la conductora a preguntarle directamente: "Onelia, ¿Mario sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria o ya no?".

La arequipeña respondió que desconocía la situación. "No sé, tendrían que preguntarle a él", afirmó. Ante ello, Valeria Piazza quiso saber si había conversado con el ‘guerrero’ sobre su actual vínculo con la empresaria. "No, la verdad que no. No es tema de conversación y no influye en nada en nuestra relación. Repito, deberían preguntárselo a él", sentenció.

PUEDES VER: Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: 'Se lo devolvería para que (lo) pueda vender'

lr.pe

Onelia y una anécdota con su mascota en 'América hoy'

Onelia Molina se presentó en el set de 'América hoy' para compartir detalles sobre la segunda oportunidad que está viviendo junto a Mario Irivarren. La integrante de 'Esto es guerra' acudió al programa de América TV acompañada de su mascota, Nieves, quien protagonizó un inesperado incidente con Janet Barboza: la perrita mordió a la conductora en pleno programa, dejándola sorprendida y desconcertada por lo ocurrido.

Todo sucedió cuando la popular 'Rulitos' se acercó al mueble donde estaba sentada Onelia y su mascota. Al intentar acariciar a Nieves, esta se fue en su contra, mordiéndole la mano.

Notas relacionadas
Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

Perro de Onelia Molina muerde EN VIVO a Janet Barboza en 'América hoy': conductora tuvo impensada reacción

LEER MÁS
Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

LEER MÁS
Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: “Estamos tranquilos”

Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: “Estamos tranquilos”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

Andrea Llosa revela la arriesgada carrera que estudia su hijo mayor y admite su angustia: "Con el Jesús en la boca"

LEER MÁS
Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

LEER MÁS
Exchico reality es denunciado por su expareja y madre de su hija por agresión: ‘Amor y fuego’ difunde imágenes de pelea en plena calle

Exchico reality es denunciado por su expareja y madre de su hija por agresión: ‘Amor y fuego’ difunde imágenes de pelea en plena calle

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Said Palao: esta es la carrera de ingeniería que estudió y así logró financiar su propia constructora inmobiliaria

Said Palao: esta es la carrera de ingeniería que estudió y así logró financiar su propia constructora inmobiliaria

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota