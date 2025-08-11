Onelia Molina sigue en el ojo público tras confirmar que retomó salidas con Mario Irivarren luego de su separación, provocada por la polémica boda de Alejandra Baigorria. En las últimas semanas, la pareja viajó al extranjero, compartiendo pistas que avivan rumores de una reconciliación.

En 'América hoy', Onelia fue consultada sobre un posible distanciamiento entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria. La chica reality dejó entrever que, actualmente, ambos podrían no tener comunicación y concluyó con un: “Tendrían que preguntarle a él”.

Onelia Molina sobre "pelea" entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria

Onelia Molina visitó el set de 'América hoy' para hablar sobre su reconciliación con Mario Irivarren; sin embargo, Janet Barboza no pudo evitar consultarle también por Alejandra Baigorria. La modelo participó en una secuencia en la que se debatía la importancia de “expulsar las amistades peligrosas”, lo que llevó a la conductora a preguntarle directamente: "Onelia, ¿Mario sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria o ya no?".

La arequipeña respondió que desconocía la situación. "No sé, tendrían que preguntarle a él", afirmó. Ante ello, Valeria Piazza quiso saber si había conversado con el ‘guerrero’ sobre su actual vínculo con la empresaria. "No, la verdad que no. No es tema de conversación y no influye en nada en nuestra relación. Repito, deberían preguntárselo a él", sentenció.

Onelia y una anécdota con su mascota en 'América hoy'

Onelia Molina se presentó en el set de 'América hoy' para compartir detalles sobre la segunda oportunidad que está viviendo junto a Mario Irivarren. La integrante de 'Esto es guerra' acudió al programa de América TV acompañada de su mascota, Nieves, quien protagonizó un inesperado incidente con Janet Barboza: la perrita mordió a la conductora en pleno programa, dejándola sorprendida y desconcertada por lo ocurrido.

Todo sucedió cuando la popular 'Rulitos' se acercó al mueble donde estaba sentada Onelia y su mascota. Al intentar acariciar a Nieves, esta se fue en su contra, mordiéndole la mano.