Alejandra Baigorria sorprendió al pronunciarse sobre su actual relación con Mario Irivarren, con quien compartió una larga amistad dentro y fuera de los sets de televisión. En declaraciones recientes brindadas durante el cumpleaños de la streamer Zully, la modelo reveló que ya no mantiene contacto con el chico reality y que fue él quien decidió cortar toda comunicación.

La 'Gringa de Gamarra' no dudó en explicar que el distanciamiento se habría producido tras las fricciones provocadas por Onelia Molina, actual pareja de Irivarren, y algunos eventos que generaron incomodidad en su entorno. “Me dejó de seguir de la nada, después de haberme dicho que nos desbloqueemos”, expresó la empresaria.

Alejandra Baigorria confirma el fin de su amistad con Mario Irivarren

Consultada sobre el estado actual de su relación con el exintegrante de 'Esto es guerra', Alejandra Baigorria fue contundente: “Ya no hay, pues”. La empresaria reveló que fue Irivarren quien rompió la comunicación sin previo aviso y que se enteró del hecho a través de redes sociales.

La situación le generó sorpresa, sobre todo porque previamente ambos habían acordado retomar el contacto luego de ciertos desencuentros personales. Según Alejandra, esta decisión no tuvo una explicación clara, lo que le causó molestia. “También me enteré que me dejó de seguir cuando él fue el que me dijo que nos volvamos a seguir, que nos desbloqueemos, después del matrimonio”, agregó.

El silencio de Mario Irivarren ante su distanciamiento

Uno de los puntos que más incomodó a Alejandra Baigorria fue la actitud evasiva de Mario Irivarren cuando fue consultado directamente en el reality 'Esto es guerra' sobre su amistad con ella. La empresaria manifestó sentirse decepcionada por la falta de claridad en sus respuestas y por la aparente presión externa que estaría influyendo en su comportamiento.

“Me molesta, pues, que él no se refiera a la amistad. No sé, por presión de alguien… Soy la más odiada por esa relación”, expresó Baigorria, haciendo alusión, sin mencionar nombres, a la posible influencia de Onelia Molina. Además, criticó la falta de responsabilidad emocional por parte de su examigo: “Yo odio las victimizaciones. Acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ya está”.