HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Espectáculos

Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles: "Presión de alguien"

Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre su relación con Mario Irivarren y confirmó que ya no existe amistad entre ellos, mencionando causas del alejamiento.

Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión
Alejandra Baigorria hace público su distanciamiento con Mario Irivarren y revela los detalles. Foto: Composición LR/captura YouTube/Difusión

Alejandra Baigorria sorprendió al pronunciarse sobre su actual relación con Mario Irivarren, con quien compartió una larga amistad dentro y fuera de los sets de televisión. En declaraciones recientes brindadas durante el cumpleaños de la streamer Zully, la modelo reveló que ya no mantiene contacto con el chico reality y que fue él quien decidió cortar toda comunicación.

La 'Gringa de Gamarra' no dudó en explicar que el distanciamiento se habría producido tras las fricciones provocadas por Onelia Molina, actual pareja de Irivarren, y algunos eventos que generaron incomodidad en su entorno. “Me dejó de seguir de la nada, después de haberme dicho que nos desbloqueemos”, expresó la empresaria.

PUEDES VER: Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre y pide perdón: 'Me duele profundamente'

lr.pe

Alejandra Baigorria confirma el fin de su amistad con Mario Irivarren

Consultada sobre el estado actual de su relación con el exintegrante de 'Esto es guerra', Alejandra Baigorria fue contundente: “Ya no hay, pues”. La empresaria reveló que fue Irivarren quien rompió la comunicación sin previo aviso y que se enteró del hecho a través de redes sociales.

La situación le generó sorpresa, sobre todo porque previamente ambos habían acordado retomar el contacto luego de ciertos desencuentros personales. Según Alejandra, esta decisión no tuvo una explicación clara, lo que le causó molestia. “También me enteré que me dejó de seguir cuando él fue el que me dijo que nos volvamos a seguir, que nos desbloqueemos, después del matrimonio”, agregó.

PUEDES VER: Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se disculpa con la empresaria tras escándalo en su boda: 'Asumo con total vergüenza'

lr.pe

El silencio de Mario Irivarren ante su distanciamiento

Uno de los puntos que más incomodó a Alejandra Baigorria fue la actitud evasiva de Mario Irivarren cuando fue consultado directamente en el reality 'Esto es guerra' sobre su amistad con ella. La empresaria manifestó sentirse decepcionada por la falta de claridad en sus respuestas y por la aparente presión externa que estaría influyendo en su comportamiento.

“Me molesta, pues, que él no se refiera a la amistad. No sé, por presión de alguien… Soy la más odiada por esa relación”, expresó Baigorria, haciendo alusión, sin mencionar nombres, a la posible influencia de Onelia Molina. Además, criticó la falta de responsabilidad emocional por parte de su examigo: “Yo odio las victimizaciones. Acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ya está”.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

LEER MÁS
Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre y pide perdón: "Me duele profundamente"

Hermana de Alejandra Baigorria rompe su silencio tras agredir a su madre y pide perdón: "Me duele profundamente"

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se disculpa con la empresaria tras escándalo en su boda: "Asumo con total vergüenza"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se disculpa con la empresaria tras escándalo en su boda: "Asumo con total vergüenza"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ponen fin a 13 años de matrimonio: así comenzó su historia de amor en 2004

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' y responde tras ser sentenciada a pagar $300.000 a Jefferson Farfán: “Todos los procesos los empieza él”

LEER MÁS
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
'Majo con sabor' asegura que Maju Mantilla quiso mantener unida a su familia: "Ella la ha querido luchar"

'Majo con sabor' asegura que Maju Mantilla quiso mantener unida a su familia: "Ella la ha querido luchar"

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

Mariana de la Vega, la mujer ampayada con Gustavo Salcedo, comparte un post tras ruptura con Maju Mantilla: “Algo está mal”

LEER MÁS
Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota