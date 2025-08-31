HOYSuscripcion LR Focus

Alondra García Miró sorprende al comprarse tremendo departamento en Lima y muestra cómo es: “Feliz de tener un hogar”

La modelo Alondra García Miró estalló de alegría al cumplir uno de sus grandes sueños y no dudó en compartir la noticia con sus miles de seguidores en Instagram. 

Alondra García Miró tiene actualmente 33 años de edad. Foto: Composición LR/Instagram.
Alondra García Miró acaba de cumplir uno de sus sueños al adquirir su propio departamento en Lima. La famosa influencer mostró el interior de su nuevo hogar y compartió la buena noticia con sus miles de seguidores, quienes la felicitaron por el importante logro.  

“Con muchísima ilusión quiero contarles que… Compré depa en Lima!!!“, escribió al inicio la ‘ojiverde’ en Instagram. Luego aclaró que, aunque no pasa mucho tiempo en Perú, siempre aspiró a contar con un lugar personal cada vez que llega la capital.

“Feliz de tener un hogar aquí para siempre estar conectada a mi familia, mi trabajo y amigas, aunque pase tiempo fuera de Perú. Estoy muy muy feliz. Ya les iré mostrando toda la evolución de la decoración. Stay tuned (Manténganse al tanto)”, compartió la exnovia de Paolo Guerrero y Christian Meier.

¿Cómo es el nuevo departamento de Alondra García Miró?

La modelo de 33 años compartió en su cuenta oficial de Instagram las primeras imágenes de su nuevo departamento. En el video se aprecia una amplia sala con varias ventanas que ofrecen la vista a un bonito parque. Las paredes son de color verde oscuro y el piso cuenta con un acabado elegante.

Sin embargo, como explicó en su mensaje, el inmueble todavía no está amoblado y, con el correr de los días, irá mostrando más de talles de su hogar. Asimismo, se espera que comparta cómo es luce su habitación, baño, cocina y otros espacios.

