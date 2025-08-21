HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Alejandra Baigorria regala lujosa cartera a Zully y la tiktoker reacciona: “¡Mi primera Gucsi!”

La tiktoker Zully celebrará sus 20 años con fiesta de cumpleaños y fue sorprendida por Alejandra Baigorria con una cartera Gucci.

Zully celebra sus 20 años con regalo especial.
Zully celebra sus 20 años con regalo especial. | Foto: composición LR/ Kick

La tiktoker Zully celebrará su cumpleaños y eligió el salón de belleza de Alejandra Baigorria para su look de fiesta. De esta forma, la exchica reality decidió sorprender a la influencer con un lujoso regalo tras la cercanía y buena amistad que formaron. La celebración por los 20 años de Zully reunirá a varios creadores de contenido de TikTok y Kick.

Alejandra Baigorria regala lujosa cartera Gucci a tiktoker Zully

Durante una transmisión de Kick, Zully mostró los preparativos para su fiesta de cumpleaños y fue sorprendida por Alejandra Baigorria con una torta y un generoso regalo. La esposa de Said Palao agradeció el apoyo de la tiktoker por promocionar su salón de belleza y le entregó una bolsa de la marca Gucci. "De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá", resaltó la empresaria.

La tiktoker recibió el bonito gesto, pero generó risas con su reacción: "¡Mi primera Gucsi!". Al respecto, Alejandra Baigorria tomó con humor el hecho y aseguró que ese momento quedará presente entre sus seguidores.

¿Quién es Zully?

Zully es una creadora de contenido peruana que tiene popularidad en TikTok y Kick. La joven fue protagonista de varias polémicas, como la vez que amenazó a un policía de 'funarlo'. Así también, cuando la plataforma china bloqueó sus transmisiones en vivo hasta el 2030.

La peruana realiza contenido desde hace varios meses y su paso a la plataforma de Kick le hizo ganar más seguidores. Alcanzó bastante popularidad por sus colaboraciones, como la que tuvo con Óscar Junior, heredero de La Bella Luz, y otros influencers extranjeros.

