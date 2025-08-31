Ignacio Baladán regresó a Perú, esta vez acompañado de su esposa, la influencer colombiana Natalia Segura. La pareja estuvo como invitada en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, donde presentaron por primera vez en la televisión peruana a su hijo Lucca, quien nació el pasado 12 de abril y se robó las miradas del público.

Durante la entrevista, los esposos también hablaron sobre sus planes de boda religiosa, los cuales tuvieron que posponer tras la llegada inesperada de su bebé. Como se sabe, Ignacio Baladán y Natalia Segura se casaron por civil en Medellín en diciembre de 2024, pero confesaron que debieron cambiar la fecha de la ceremonia en la iglesia. “Nos casábamos en junio y bueno, Lucca nos dijo: ‘No va a pasar como piensan’”, comentó entre risas ‘La Segura’.

Ignacio Baladán y 'La Segura' revelan detalles de su matrimonio religioso

Al referirse a su matrimonio, que viene despertando gran interés entre sus seguidores debido a que suelen compartir en redes sociales divertidos momentos y experiencias juntos, Ignacio Baladán recordó que la propuesta de matrimonio llegó en marzo de 2023, cuando aún no sabían que serían padres. “En diciembre nos casamos por civil porque nosotros estábamos organizando con la wedding planner todo y llegó la gran noticia de mi hijito”, contó el exparticipante de 'Esto es guerra'.

Por su parte, Natalia Segura explicó que la boda religiosa fue postergada, aunque ya tienen en mente cuándo retomarán sus planes de llegar al altar. La influencer colombiana precisó que la ceremonia se llevará a cabo cuando Lucca pueda caminar. “Yo dije que no me iba a casar embarazada y estamos esperando que nuestro gordo sea nuestro pajecito”, comentó. Cabe recordar que la historia de amor entre Ignacio Baladán y Natalia Segura comenzó en 2022 cuando colaboraron juntos en redes y desde entonces se han mostrado muy unidos en cada etapa de su vida.

Ignacio Baladán y 'La Segura' presentaron a su hijo Lucca

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron por primera vez en la televisión nacional a su pequeño Lucca. El uruguayo no pudo ocultar su emoción al ver imágenes de su historia de amor con la influencer colombiana y reflexionar sobre la familia que han formado. “Este niño nos llena el alma a los dos”, expresó el chef visiblemente conmovido.

Horas antes de su aparición en 'Esta Noche', la pareja también compartió en redes sociales la gran celebración que organizaron para presentar a su hijo a sus familiares y amigos más cercanos. En la reunión estuvieron presentes varios rostros conocidos de 'Esto es guerra', como Onelia Molina, Mario Irivarren, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Alejandra Baigorria, Said Palao, Patricio Parodi y María Pía Copello.