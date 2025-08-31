HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Espectáculos

Ignacio Baladán y Natalia Segura confiesan la razón por la que pospusieron su boda religiosa: “Nos casábamos en junio”

Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron por primera vez en la TV peruana a su hijo Lucca y contaron detalles sobre la postergación de su boda religiosa.

Natalia Segura e Ignacio Baladán presentaron a su hijo en la televisión peruana. Foto: América TV
Natalia Segura e Ignacio Baladán presentaron a su hijo en la televisión peruana. Foto: América TV | america tv

Ignacio Baladán regresó a Perú, esta vez acompañado de su esposa, la influencer colombiana Natalia Segura. La pareja estuvo como invitada en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, donde presentaron por primera vez en la televisión peruana a su hijo Lucca, quien nació el pasado 12 de abril y se robó las miradas del público.

Durante la entrevista, los esposos también hablaron sobre sus planes de boda religiosa, los cuales tuvieron que posponer tras la llegada inesperada de su bebé. Como se sabe, Ignacio Baladán y Natalia Segura se casaron por civil en Medellín en diciembre de 2024, pero confesaron que debieron cambiar la fecha de la ceremonia en la iglesia. “Nos casábamos en junio y bueno, Lucca nos dijo: ‘No va a pasar como piensan’”, comentó entre risas ‘La Segura’.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo HOY con Milena Zárate: canal, hora y dónde ver el programa vía Panamericana

lr.pe

Ignacio Baladán y 'La Segura' revelan detalles de su matrimonio religioso

Al referirse a su matrimonio, que viene despertando gran interés entre sus seguidores debido a que suelen compartir en redes sociales divertidos momentos y experiencias juntos, Ignacio Baladán recordó que la propuesta de matrimonio llegó en marzo de 2023, cuando aún no sabían que serían padres. “En diciembre nos casamos por civil porque nosotros estábamos organizando con la wedding planner todo y llegó la gran noticia de mi hijito”, contó el exparticipante de 'Esto es guerra'.

Por su parte, Natalia Segura explicó que la boda religiosa fue postergada, aunque ya tienen en mente cuándo retomarán sus planes de llegar al altar. La influencer colombiana precisó que la ceremonia se llevará a cabo cuando Lucca pueda caminar. “Yo dije que no me iba a casar embarazada y estamos esperando que nuestro gordo sea nuestro pajecito”, comentó. Cabe recordar que la historia de amor entre Ignacio Baladán y Natalia Segura comenzó en 2022 cuando colaboraron juntos en redes y desde entonces se han mostrado muy unidos en cada etapa de su vida.

PUEDES VER: Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: 'Hubo malos entendidos'

lr.pe

Ignacio Baladán y 'La Segura' presentaron a su hijo Lucca

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Ignacio Baladán y Natalia Segura presentaron por primera vez en la televisión nacional a su pequeño Lucca. El uruguayo no pudo ocultar su emoción al ver imágenes de su historia de amor con la influencer colombiana y reflexionar sobre la familia que han formado. “Este niño nos llena el alma a los dos”, expresó el chef visiblemente conmovido.

Horas antes de su aparición en 'Esta Noche', la pareja también compartió en redes sociales la gran celebración que organizaron para presentar a su hijo a sus familiares y amigos más cercanos. En la reunión estuvieron presentes varios rostros conocidos de 'Esto es guerra', como Onelia Molina, Mario Irivarren, Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Alejandra Baigorria, Said Palao, Patricio Parodi y María Pía Copello.

Notas relacionadas
Natalia Segura ilusiona a sus fans con posible nuevo embarazo junto a Ignacio Baladán: “Quiero que mi hijo tenga un hermano”

Natalia Segura ilusiona a sus fans con posible nuevo embarazo junto a Ignacio Baladán: “Quiero que mi hijo tenga un hermano”

LEER MÁS
Natalia Segura publica conmovedor mensaje sobre el estado de su matrimonio con Ignacio Baladán: "Hay días grises"

Natalia Segura publica conmovedor mensaje sobre el estado de su matrimonio con Ignacio Baladán: "Hay días grises"

LEER MÁS
Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al llorar por curioso motivo: "No puedo"

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al llorar por curioso motivo: "No puedo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

LEER MÁS
Estrella Torres confiesa que fue obligada a renunciar a Corazón Serrano y expone el drama que vivió: "Mi padre había fallecido"

Estrella Torres confiesa que fue obligada a renunciar a Corazón Serrano y expone el drama que vivió: "Mi padre había fallecido"

LEER MÁS
Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

Estrella Torres expone trato especial de Edwin Guerrero en Corazón Serrano y destapa la verdad de su vínculo: "Hubo malos entendidos"

LEER MÁS
Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

Jefferson Farfán estaría vendiendo su lujosa mansión por juicio con Melissa Klug, según Carlos Orozco: "Le quiere sacar pensión"

LEER MÁS
David Villanueva, galán de ‘Eres mi bien’, asegura que le debe todo a ‘Esto es Guerra’, pero rechazaría volver

David Villanueva, galán de ‘Eres mi bien’, asegura que le debe todo a ‘Esto es Guerra’, pero rechazaría volver

LEER MÁS
'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Espectáculos

Geni Alves como no la viste antes: desapareció de la televisión peruana, dejó las polémicas y ahora se luce en impensado oficio

Lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Planicie estaría en venta: exponen similitudes con anuncio de inmobiliaria

Peruano Velásquez abrirá el show de los Bandalos Chinos en el Parque de la Exposición

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota