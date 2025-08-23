HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria confirma planes de embarazo con Said Palao y cuenta cuándo espera estar con 'pancita': "Tengo cita con mi doctor"

La empresaria Alejandra Baigorria revela los preparativos para traer a su primer bebé con Said Palao. Según compartió, congeló sus óvulos y planea "estar con 'pancita'" muy pronto.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en abril de 2025.
Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en abril de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria ha dado un paso firme hacia la maternidad. En medio de rumores y especulaciones sobre su futuro con Said Palao, la empresaria y figura televisiva decidió hablar con claridad sobre sus planes personales. La exchica reality compartió estas declaraciones en una entrevista reciente, en la cual no solo confirmó que está lista para convertirse en madre, sino que también reveló cuándo espera lucir su 'pancita'.

"Tengo cita con mi doctor, que es donde congelé mis óvulos, para hacerme mis chequeos, que todo esté bien y comenzar a encargar", declaró la recordada 'Gringa de Gamarra', visiblemente emocionada. La frase no solo confirma su decisión, sino que marca el inicio de una nueva etapa en su vida, una que ha venido preparando con discreción y convicción.

Alejandra Baigorria confirma planes de embarazo con Said Palao

La empresaria Alejandra Baigorria confirmó que espera quedar embarazada antes de que termine el 2025. La decisión no es improvisada: Alejandra congeló sus óvulos hace un tiempo y ahora está lista para dar el siguiente paso. "Para el viaje de Año Nuevo, si pega, pega", comentó entre risas a 'Amor y fuego', dejando ver que el proceso ya está en marcha y que lo vive con ilusión.

"El otro año ya espero estar con pancita", agregó la 'Gringa de Gamarra', reafirmando que el deseo de convertirse en madre no es solo una idea, sino una meta concreta. Said Palao, su esposo, la acompaña en este camino, aunque ella ha preferido mantener algunos detalles en reserva.

¿Cuándo se casaron Said Palao y Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril de 2025 en una ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia San Pedro, en el Centro de Lima. Alejandra hizo su ingreso tomada del brazo de su padre, Sergio Baigorria, en un momento cargado de emoción y simbolismo familiar. Aunque compartieron algunos detalles en redes sociales, la pareja optó por mantener la ceremonia con un tono íntimo, rodeados de familiares y amigos cercanos.

La recepción se llevó a cabo en el Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, con una celebración elegante y privada. Entre los momentos más comentados estuvieron los bailes, las muestras de cariño y la complicidad entre los novios. Al evento asistieron numerosos personajes de la farándula nacional, incluyendo Mario Irivarren, con quien actualmente se encuentra distanciado, y su pareja Onelia Molina.

