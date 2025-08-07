Natalia Segura, influencer colombiana y esposa del exchico reality Ignacio Baladán, sorprendió a sus seguidores al confesar que desea convertirse en madre por segunda vez. A través de sus redes sociales, contó que le gustaría darle un hermanito a su pequeño Lucca, a quien dio a luz en abril. Aunque disfruta su etapa como mamá primeriza, también ha compartido entre lágrimas que no ha sido fácil debido a los problemas de salud que arrastra desde hace varios años.

Pese a esos desafíos, ‘La Segura’ no ocultó su entusiasmo ante la idea de ampliar su familia y lo expresó con un toque de humor: “Voy a ser mamá por segunda vez. Dijiste, dijiste, que van a ser días de un segundo baby Lucca. Necesito que me digan si esto es normal para las mamás primerizas, si se les alborota el ovario”, comentó, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

¿Natalia Segura está embarazada de su segundo bebé con Ignacio Baladán?

A través de una serie de videos en sus historias de Instagram, Natalia Segura compartió que, durante unas vacaciones en Guatapé junto a Ignacio Baladán, su bebé Lucca y algunos amigos, surgió la conversación sobre la posibilidad de tener un segundo hijo.

La influencer explicó que este deseo nació al ver cómo los hijos de sus amigos crecían acompañados, lo que le hizo pensar en lo importante que sería para Lucca tener un hermano cercano en edad. Sin embargo, también admitió estar en un dilema emocional: “Siento en este momento de mi vida que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que baby Lucca tenga un hermano o hermana”.

Natalia reveló que, en conversaciones previas con su esposo Ignacio Baladán, ya habían acordado que ampliar la familia sería una posibilidad a mediano plazo. “Yo había hablado con mi esposo y le había dicho que si nosotros vamos a ser papás de nuevo será en dos o tres años. (…) Siento que lo que quiero es que mi hijo crezca con su partner y que no se quede solito”, expresó.

Finalmente, subrayó que cada persona debe tener libertad sobre cuándo convertirse en padre o madre, pero confesó que, pese a sus planes iniciales, le nació el deseo de brindarle a su hijo la compañía de un hermanito.

¿Qué enfermedad tiene Natalia Segura?

En declaraciones pasadas, Natalia Segura reveló que padece una neuropatía causada por una cirugía fallida de biopolímeros y por las secuelas de un proyectil que impactó cerca de su médula espinal. “Lo mío es muy complejo, tengo un diagnóstico raquidiomedular, por dos impactos de bala”, explicó la influencer colombiana, quien también mencionó que ha acudido a diversos especialistas y probado distintos tratamientos sin obtener mejoras significativas.

La esposa de Ignacio Baladán no pudo evitar quebrarse al contar que su condición le genera un profundo dolor físico y emocional, ya que le ha impedido cargar a su bebé en una etapa en la que más necesita estar en brazos de su madre. “Cuando di a luz, en los tiempos en que cargaba muchísimo a mi bebé, se me empezó a inflamar la zona donde tengo un retiro de proyectil. No puedo por mi dolor, no sé qué tengo”, expresó, evidenciando la frustración que le provoca no poder desenvolverse como quisiera en su rol de madre.