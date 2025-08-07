HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     
Espectáculos

Natalia Segura ilusiona a sus fans con posible nuevo embarazo junto a Ignacio Baladán: “Quiero que mi hijo tenga un hermano”

Natalia Segura, quien antes no pensaba en un segundo embarazo tan pronto, reveló que le ilusiona la idea de ampliar su familia con su esposo Ignacio Baladán.

Natalia Segura e Ignacio Baladán tuvieron a su primer hijo en abril de 2025. Foto: Composición LR/Instagram
Natalia Segura e Ignacio Baladán tuvieron a su primer hijo en abril de 2025. Foto: Composición LR/Instagram | instagram

Natalia Segura, influencer colombiana y esposa del exchico reality Ignacio Baladán, sorprendió a sus seguidores al confesar que desea convertirse en madre por segunda vez. A través de sus redes sociales, contó que le gustaría darle un hermanito a su pequeño Lucca, a quien dio a luz en abril. Aunque disfruta su etapa como mamá primeriza, también ha compartido entre lágrimas que no ha sido fácil debido a los problemas de salud que arrastra desde hace varios años.

Pese a esos desafíos, ‘La Segura’ no ocultó su entusiasmo ante la idea de ampliar su familia y lo expresó con un toque de humor: “Voy a ser mamá por segunda vez. Dijiste, dijiste, que van a ser días de un segundo baby Lucca. Necesito que me digan si esto es normal para las mamás primerizas, si se les alborota el ovario”, comentó, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

PUEDES VER: Natalia Segura publica conmovedor mensaje sobre el estado de su matrimonio con Ignacio Baladán: 'Hay días grises'

lr.pe

¿Natalia Segura está embarazada de su segundo bebé con Ignacio Baladán?

A través de una serie de videos en sus historias de Instagram, Natalia Segura compartió que, durante unas vacaciones en Guatapé junto a Ignacio Baladán, su bebé Lucca y algunos amigos, surgió la conversación sobre la posibilidad de tener un segundo hijo.

La influencer explicó que este deseo nació al ver cómo los hijos de sus amigos crecían acompañados, lo que le hizo pensar en lo importante que sería para Lucca tener un hermano cercano en edad. Sin embargo, también admitió estar en un dilema emocional: “Siento en este momento de mi vida que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que baby Lucca tenga un hermano o hermana”.

Natalia reveló que, en conversaciones previas con su esposo Ignacio Baladán, ya habían acordado que ampliar la familia sería una posibilidad a mediano plazo. “Yo había hablado con mi esposo y le había dicho que si nosotros vamos a ser papás de nuevo será en dos o tres años. (…) Siento que lo que quiero es que mi hijo crezca con su partner y que no se quede solito”, expresó.

Finalmente, subrayó que cada persona debe tener libertad sobre cuándo convertirse en padre o madre, pero confesó que, pese a sus planes iniciales, le nació el deseo de brindarle a su hijo la compañía de un hermanito.

PUEDES VER: Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

lr.pe

¿Qué enfermedad tiene Natalia Segura?

En declaraciones pasadas, Natalia Segura reveló que padece una neuropatía causada por una cirugía fallida de biopolímeros y por las secuelas de un proyectil que impactó cerca de su médula espinal. “Lo mío es muy complejo, tengo un diagnóstico raquidiomedular, por dos impactos de bala”, explicó la influencer colombiana, quien también mencionó que ha acudido a diversos especialistas y probado distintos tratamientos sin obtener mejoras significativas.

La esposa de Ignacio Baladán no pudo evitar quebrarse al contar que su condición le genera un profundo dolor físico y emocional, ya que le ha impedido cargar a su bebé en una etapa en la que más necesita estar en brazos de su madre. “Cuando di a luz, en los tiempos en que cargaba muchísimo a mi bebé, se me empezó a inflamar la zona donde tengo un retiro de proyectil. No puedo por mi dolor, no sé qué tengo”, expresó, evidenciando la frustración que le provoca no poder desenvolverse como quisiera en su rol de madre.

Notas relacionadas
Natalia Segura publica conmovedor mensaje sobre el estado de su matrimonio con Ignacio Baladán: "Hay días grises"

Natalia Segura publica conmovedor mensaje sobre el estado de su matrimonio con Ignacio Baladán: "Hay días grises"

LEER MÁS
Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al llorar por curioso motivo: "No puedo"

Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al llorar por curioso motivo: "No puedo"

LEER MÁS
Ignacio Baladán se pronuncia tras comentarios de Natalia Segura sobre su paternidad: "Estás chistosa..."

Ignacio Baladán se pronuncia tras comentarios de Natalia Segura sobre su paternidad: "Estás chistosa..."

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

Exreportero de ATV destapa la verdadera causa del conflicto entre Gian Piero Díaz y Renzo Schuller: “Tenían un pacto”

LEER MÁS
Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

LEER MÁS
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS
Abogado de Karla Tarazona expone la cifra que Leonard León le debe por pensión de alimentos de sus hijos

Abogado de Karla Tarazona expone la cifra que Leonard León le debe por pensión de alimentos de sus hijos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Espectáculos

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Renzo Schuller y Mathias Brivio protagonizaron tenso momento en vivo en 'Esto es Guerra': "No seas sinvergüenza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota