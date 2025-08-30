HOYSuscripcion LR Focus

Priscila Mateo impacta al anunciar su ingreso a 'Estás en todas' a un año de dejar 'Magaly TV, la firme': "Una gran oportunidad"

Tras su renuncia del programa de Magaly Medina y su separación de Julián Zucchi, Priscila Mateo regresa a la TV como reportera de 'Estás en todas', conducido por Natalie Vértiz y 'Choca' Mandros.

Priscila Mateo compartió los detalles de su ingreso a 'Estás en todas', programa de América Televisión.
Priscila Mateo compartió los detalles de su ingreso a 'Estás en todas', programa de América Televisión. | Foto: composición LR/Instagram

"Dicen que cuando la vida te presenta una gran oportunidad, no debes dudar en aceptarla. Y yo no dudé", escribió Priscila Mateo en su cuenta de Instagram el 30 de agosto, junto a imágenes que la muestran en el set de 'Estás en todas'. La periodista sorprendió al confirmar su incorporación temporal al programa sabatino conducido por Natalie Vértiz y 'Choca' Mandros para América TV, justo a un año de su salida de 'Magaly TV, la firme', donde se desempeñó como reportera.

La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales y en figuras como Ximena Dávila, a quien reemplazará temporalmente. Tras haber renunciado al espacio de Magaly Medina y terminado su relación con Julián Zucchi, esta nueva etapa pone el foco en su crecimiento profesional, mientras enfrenta una agenda que combina trabajo, estudios y maternidad.

Priscila Mateo regresa a la TV con 'Estás en todas'

Priscila Mateo se suma al equipo de 'Estás en todas' por cuatro meses, en reemplazo de Ximena Dávila, quien se encuentra disfrutando de su etapa como madre. La periodista compartió que esta oportunidad representa un momento especial en su carrera, ya que el programa ha sido parte de su rutina durante años.

"¿Cómo iba a decir que no?", escribió en su publicación, dejando ver la emoción con la que asume este nuevo rol. La exreportera de Magaly Medina también agradeció públicamente a sus nuevos compañeros por abrirle las puertas y permitirle formar parte de lo que llamó "una familia".

Priscila Mateo: entre dos trabajos, una maestría y la maternidad

Además de su ingreso a 'Estás en todas', Priscila continúa trabajando en la empresa donde está desde hace ocho meses. A esto se suma su maestría en marketing, que cursa en una escuela europea y que está próxima a finalizar. "Ya solo faltan tres meses para terminar", reveló en su mensaje, reconociendo que el ritmo de vida que lleva no es sencillo. "Dos trabajos, una maestría… y aún me pregunto cómo lo estoy logrando", confesó.

Como madre de una niña, Mateo también enfrenta los desafíos propios de la crianza, lo que añade una capa más a su exigente rutina. Su capacidad para equilibrar desafíos personales y profesionales ha sido destacada por sus seguidores en Instagram, quienes celebraron su regreso a la televisión tras su mediática salida de 'Magaly TV, la firme' y su ruptura con el actor argentino Julián Zucchi.

