Magaly Medina le dice de todo a Phillip Butters tras afirmar supuesto vínculo entre ella y Gisela Valcárcel: “Soez, grosero, machista”

“Magaly y Gisela no se llevan mal, es mentira; hacen show para hacer billete. A Ethel le pagó sus estudios”, aseguró Phillip Butters en un pódcast, a lo que la conductora de ATV no dudó en contestarle. 

Magaly Medina respondió a las recientes declaraciones de Philip Butters. Foto: ATV.
Phillip Butters aseguró en un pódcast que Magaly Medina y Gisela Valcárcel “son amigas” y que la rivalidad entre ambas no sería más que un show con el objetivo de “hacer billete y facturar”. Además, también afirmó que la presentadora de ATV sería “madrina de Ethel Pozo”, a quien, según Butters, le habría comprado una casa, auto y pagado sus estudios. “No se llevan mal, es mentira”, expuso seriamente el posible candidato a la presidencia.

Frente a esto, Magaly estalló y le dijo de todo, rechazando cualquier vínculo amical con la ‘rubia’.  “Soez, grosero, machista”, contestó la ‘urraca’, señalando que él solo dice esas cosas para “dar que hablar, ya que en las encuestas no aparece”.

Magaly niega finjir rivalidad con Gisela, pero admite que compartieron juntas una vez

Magaly Medina aclaró que no podría divertirse con alguien y luego llegar a su set a criticarla, tal como afirma Phillip Butters al afirmar su presunto vínculo amical con Gisela Valcárcel. Sin embargo, la ‘urraca’ sorprendió al reconocer que en una ocasión compartió con la ‘señito’

“De donde comienza a echar rumores de que Gisela y yo todo lo fingimos. Yo no podría ser amiga de alguien y luego venir aquí a hablar todo lo que hablo. Jamás. Nunca nos hemos divertido. Alguna vez nos juntamos en una cuestión profesional y nada más. Hemos viajado en avión juntas y cada una por su lado”, aclaró la polémica conductora.

