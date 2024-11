Después de que Julián Zucchi causara una gran polémica al haberse registrado en una aplicación de citas a pesar de estar saliendo con Priscila Mateo, el mismo actor aseguró que nunca ha engañado a la exreportera de Magaly Medina.

¿Julián Zucchi sigue su relación con Priscila Mateo?



Este miércoles 20 de noviembre, Julián Zucchi estuvo en el programa ‘Amor y fuego’, donde se le consultó por su relación con Priscila Mateo. A pesar de que el actor intentó evadir la consulta sobre si aún continúa su vínculo con la exreportera de Magaly Medina, sí dejó en claro que nunca le fue infiel.



“Jamás le puse los cuernos a nadie, ni a la reportera, ni a Yiddá. Hay personas que salieron muy heridas de esta situación. Hay gente que no quiero involucrar ni lastimar. Hace dos meses tomé la decisión de no hablar de mi vida privada”, especificó al respecto.

En esa misma línea, Julián Zucchi contó algunos detalles de cómo se dio el acercamiento con Priscila Mateo, detallando que la conoció en el mes de febrero cuando ya había terminado oficialmente su romance con Yiddá Eslava, que fue en octubre de 2023.



“Cuando vino a mi casa a hacerme un reportaje, me gustó, me pareció una chica interesante, inteligente. Nos conocimos a inicios de febrero. Antes de ir a Madrid, sí le dije que yo no tenía ganas de conocer a nadie más. Somos salientes exclusivos”, agregó.

¿Julián Zucchi no quería que lo vieran con Priscila Mateo?



Por otro lado, Julián Zucchi confirmó que su situación se complicó cuando se difundieron las imágenes de su ‘ampay’ con Priscila Mateo, pues incluso la exreportera de Magaly Medina llegó a tener algunos problemas por toda la polémica.



“Cuando pasó eso no era pareja. Yo estaba en Madrid y el ampay salió en marzo. No pensé que eso iba a ocasionar tanto revuelo (...) Hace dos meses llegué a un acuerdo de que ya no voy a decir nada, si estoy o no. Lo que ustedes vean, lo que capten, si me ven en una discoteca, bailando o no, si me ven con alguien”, manifestó el actor reafirmando su postura de mantener su vida privada fuera del foco mediático.