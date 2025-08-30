HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: "Hemos viajado juntas"

¿Son amigas? Magaly Medina impactó al contradecirse en su programa, ya que, en un primer momento, negó cualquier tipo de acercamiento con Gisela Valcárcel, sin embargo, a los segundos, terminó aceptando que tuvieron un encuentro.

Magaly Medina se juntó con Gisela en Miami. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Magaly Medina se juntó con Gisela en Miami. Foto: Composición LR/Captura/ATV

¿Todo es parte del show? En las últimas horas, Phillip Butters aseguró que Magaly Medina y Gisela Valcárcel serían 'íntimas' amigas y que toda su histórica rivalidad sería una pantomima, en la cual, ambas tendrían un acuerdo comercial para mantener la controversia viva frente a las cámaras. Ante estas acusaciones, la 'Urraca' aseguró, en un primer momento, que jamás había compartido con la 'Señito', sin embargo, a los pocos segundos recalculó y confesó que ambas se encontraron por "cuestión profesional" en Miami, Estados Unidos.

Desde hace varios años, el enfrentamiento público entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel generó gran debate entre el público televidente. Mientras unos halagan el estilo directo y confrontacional de la figura televisiva de ATV; otros se encandilan por el estilo de la rubia conductora, quien saltó a la fama televisiva en su programa 'Aló, Gisela'.

lr.pe

Magaly Medina sorprende al confesar encuentro con Gisela Valcárcel

Durante la reciente emisión de su programa en ATV, Magaly Medina respondió directamente a los comentarios de Phillip Butters. Negó categóricamente tener una amistad con Gisela Valcárcel, pero reconoció un episodio en el pasado en el que ambas coincidieron en un viaje a Miami por cuestiones profesionales.

“Alguna vez nos juntamos en una cuestión profesional y nada más. Hemos viajado en avión juntas y cada una por su lado”, aseguró la conductora, dejando claro que no existe ningún vínculo cercano entre ellas.

La conductora de espectáculos remarcó que no sería capaz de mantener una relación amical con alguien a quien critica duramente en televisión. “Yo no podría ser amiga de alguien y luego venir aquí a hablar todo lo que hablo. Jamás. Nunca nos hemos divertido”, sostuvo Medina, enfatizando la naturaleza estrictamente profesional de su único contacto con Valcárcel.

lr.pe

Magaly Medina arremete contra Phillip Butters

Las declaraciones de Phillip Butters no solo sugerían una falsa enemistad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel, sino que también aseguraban que Medina habría sido madrina de Ethel Pozo, hija de Gisela, e incluso habría financiado su educación, comprado una casa y un automóvil para ella.

“Lo dice serio, como si fuera cierto. Y hay gente que le cree”, expresó indignada la popular ‘Urraca’. Acto seguido, denunció el comportamiento de Butters como misógino y oportunista. “Es tan machista en su comportamiento y manera de hablar, y lo exhibe como un galardón”, afirmó en vivo, visiblemente molesta.

