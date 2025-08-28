HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: “Él lo sabe”

“Mi hijo quiere estudiar en el extranjero, entonces su papá tiene que cubrir sus gastos”, señaló Melissa Klug al acusar fuertemente a Jefferson Farfán en el programa de Magaly Medina. 

Melissa Klug dio una entrevista al programa 'Magaly TV: la firme' y habló de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Melissa Klug dio una entrevista al programa 'Magaly TV: la firme' y habló de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Melissa Klug dio una entrevista exclusiva a ‘Magaly TV: la firme’ donde reveló que Jefferson Farfán frustró los sueños de su hijo mayor, Adriano, de estudiar en Miami, Estados Unidos. La ‘blanca de chucuito’ aseguró que su expareja no mantiene comunicación con su primogénito y que, en su lugar, envía a sus abogados para tratar los temas de sus hijos con ella, aunque, según Klug, nunca dan respuesta.

“Yo le habló al abogado y este se lo comunica a él. Dice (Farfán) que habla con su hijo, pero mi hijo me dice que no le habla. Su respuesta es que lo hablen los abogados”, contó muy incómoda la empresaria.

PUEDES VER: Melissa Klug expone qué profesión estudia su hijo mayor con Jefferson Farfán y sus planes de estudio en Estados Unidos

lr.pe

Melissa Klug señala que Jefferson Farfán sabe que estropeó los sueños de su hijo de estudiar afuera

Actualmente, Adriano Farfán Klug, quien cumplirá la mayoría de edad el próximo año, estudia la carrera de Administración en una conocida universidad de Lima. Sin embargo, según Melissa Klug, su verdadero sueño siempre fue estudiar en el extranjero desde un inicio.

Ahora están evaluando un posible traslado, aunque el proceso resulta complicado debido a la falta de comunicación directa con Jefferson Farfán, ya que todo se maneja a través de sus abogados, a quienes volvió a acusar de no dar respuestas.

“Ya cumplirá 18 años y quiere ir a estudiar al extranjero, entonces ahí su papá tiene que cubrir sus gastos. Él sí quiere trasladarse a estudiar afuera, hacer su traspaso. (¿Quería irse directamente a estudiar afuera?) sí desde un inicio, y lo sabe a su padre. Como no hay la comunicación y siempre es con los abogados, pero ellos nunca responden. Los temas de colegio tengo que verlos con los abogados”, sostuvo Melissa Klug.

Además, la empresaria le envió un mensaje directo a Jefferson Farfán, pidiéndole que asista más seguido a los campeonatos de fútbol de su hijo menor. “(Jeremy) está en el colegio y juega fútbol. Él (Farfán) habrá ido a verlo unas 3 o 2 veces. Aprovecharía las cámaras para decirle que vaya más a verlo y lo motive”, señaló la actual pareja del futbolista Jesús Barco.

PUEDES VER: Abogado de Melissa Klug desbarata versión sobre pensión hasta los 28 años para hijos de Jefferson Farfán: "No es el caso"

lr.pe

Melissa Klug harta de llevar casi 10 años de líos judiciales con Jefferson Farfán

Melissa Klug y Jefferson Farfán llevan casi 10 años enfrentados en los tribunales, una situación que, según la empresaria, ya la tiene agotada. Explicó el gran desgaste económico y emocional que ha tenido que afrontar a lo largo de este tiempo debido a las constantes demandas.  

“Una década de guerra de tribunales. Es un gasto económico porque se paga abogados, cédulas, y aparte es un gasto emocional. Yo soy la que cuida y cría a sus hijos, es un hostigamiento total por todos lados”, comentó indignada la influencer a Magaly TV: la firme.

Melissa Klug también se refirió a la demanda de un millón de soles ($/300.000) que Jefferson Farfán le exige pagar y que actualmente se encuentra en apelación. La empresaria cuestionó la labor de los jueces que llevan el caso, asegurando que han estado “dormidos”

“Yo pienso que estos jueces están dormidos porque no han leído muy bien porque me está demandando. Él lo hizo porque, supuestamente, Magaly me preguntó si él veía a sus hijos y yo dije ‘bueno, lo que ven en sus redes es lo que hay’. O sea por cosas insignificantes que no son para una demanda de 300 mil dólares”, compartió.

