El actor Julián Zucchi aclaró recientemente su situación sentimental, confirmando que se encuentra soltero en una entrevista para 'Así somos', programa de RPP. “Soltero, pero nunca solo. No tengo gatos, no tengo a nadie, solamente a mis hijos”, expresó el artista argentino, desmintiendo los rumores de una relación formal con Priscila Mateo, exreportera de 'Magaly TV, la firme', quien en su momento insinuó que estaba construyendo una relación con él. La noticia causó revuelo, ya que Zucchi fue visto solo en eventos como la fiesta de Halloween en el Estadio Nacional el 31 de octubre, generando especulaciones.

Ante la falta de una declaración directa sobre la ruptura, Mateo compartió en Instagram un mensaje reflexivo en el que abordó su evolución personal y profesional, agradeciendo el apoyo recibido y subrayando el crecimiento que ha experimentado durante el último año. La comunicadora, quien celebró su cumpleaños recientemente, evitó mencionar directamente a Zucchi, pero sus palabras parecieron aludir a la experiencia de su vínculo con el actor.

Priscila Mateo reflexiona sobre su crecimiento y nuevos proyectos

En su publicación de Instagram, Priscila Mateo describió octubre como un mes “lleno de emociones” y enfatizó la importancia de tomar riesgos en su vida personal y profesional. “Octubre ha sido una adrenalina de emociones, estuve rodeada de mucho amor. Soy de esas personas que en Año Nuevo, cumpleaños y mitad de año, reflexiono muchísimo sobre lo que voy haciendo”, compartió Mateo. La joven también expresó su entusiasmo por haber iniciado una maestría en Marketing y Gestión Comercial, destacando que este nuevo desafío complementa su rol actual en el área de marketing, donde apoya marcas en desarrollo.

Priscila Mateo se convirtió en la nueva pareja de Julián Zucchi tras su relación con Yiddá Eslava. Foto: composición LR/captura/Instagram

En su mensaje, Mateo agradeció a quienes le enviaron buenos deseos y resaltó la importancia de cuidar su salud mental, afirmando que este año ha sido clave en su evolución: “Este año sigo cuidando mi salud mental, he cumplido casi con todo lo que me he propuesto, con aciertos y desaciertos, pero mis decisiones, generalmente, han sido pensadas y no desde el impulso”. Además publicó un video con la descripción "Somos sueños que se están por cumplir".

Magaly Medina comenta sobre la ruptura entre Julián Zucchi y Priscila Mateo

En la emisión del 5 de noviembre de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina opinó sobre la relación y separación de Julián Zucchi y Priscila Mateo, recordando las advertencias que le hizo a la reportera sobre el actor. “Esto iba a pasar porque el exParchís nunca la oficializó”, señaló Medina, cuestionando el comportamiento de Zucchi y sugiriendo que él habría utilizado la relación para promocionar su stand-up. Para la conductora, Mateo idealizó el romance, mientras que Zucchi buscó mantener la atención mediática a su favor.