Las chicas de Corazón Serrano vuelven a ser noticia, aunque esta vez no por el éxito de sus canciones. Durante un reciente concierto, la cantante Lesly Águila sorprendió al público con un comentario en pleno show a un fan. Sin titubear, tomó el micrófono y le dijo frente a todos mientras cantaba: "¡Anda a tu casa, vaya a dormir!".

Este momento ocurrió cuando interpretaban el popular tema 'Mix Tupamaros'. Ana Lucía Urbina, desde el escenario, señaló al espectador, y Lesly, fiel a su estilo directo, no dudó en intervenir.

Lesly Águila 'echa' a fan de concierto de Corazón Serrano

El momento fue captado por los asistentes y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los comentarios abundaron. Por supuesto, todo se trató de una broma por parte de Lesly Águila, quien provocó risas entre sus compañeras con su espontánea intervención durante el concierto de Corazón Serrano en Tacna.

Ana Lucía Urbina, en particular, quedó sin palabras ante la ocurrencia de Lesly, generando aún más simpatía entre los seguidores. Los usuarios destacaron la energía y el carisma de ambas, tanto dentro como fuera del escenario. Algunos incluso especularon sobre la identidad del destinatario de la frase, sugiriendo que podría tratarse de Paco Bazán, pareja de Susana Alvarado, aunque esto no fue confirmado.

Corazón Serrana lanza 'Traicionero' con Américo en todas las plataformas digitales

Corazón Serrano sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento oficial de 'Traicionera', tema interpretado junto a Américo, ya disponible en todas las plataformas digitales desde el 29 de agosto. Aunque la canción forma parte del repertorio original del reconocido cantante chileno, la agrupación norteña se sumó a esta colaboración especial, que fue presentada en vivo durante uno de sus más recientes conciertos en Arequipa.

La interpretación conjunta fue uno de los momentos más comentados de la noche, gracias a la fusión entre la cumbia peruana y el romanticismo tropical característico de Américo. El video del número musical se ha convertido en uno de los más vistos en YouTube Perú, reafirmando el alcance y la conexión que ambos artistas mantienen con su público.